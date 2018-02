El partido, clave para definir al 2º puesto de la zona, se jugará desde las 17 horas. Por la cuarta fecha de la Zona 10 de la Región Pampeana Norte del Torneo Federal C, esta tarde volverá a darse el duelo de equipos campanenses cuando se enfrenten el Club Atlético La Josefa y Deportivo San Felipe. El partido, que se disputará desde las 17 horas en cancha de Puerto Nuevo, será clave para definir el segundo puesto luego del empate 2-2 de la primera y las amplias derrotas que sufrieron sendos conjuntos con La Catedral. Ahora, en esta cuarta jornada, al igual que en la primera, el elenco de Hurlingham quedará libre. Y también estará a la expectativa del resultado del duelo campanense, dado que un empate entre La Josefa y San Felipe le asegurará ya el primer puesto de esta Zona 10 de la Región Pampeana Norte del Torneo Federal C. COPA FEDERACIÓN. En tanto, por la Copa Federación Norte 2018, Mega Jrs dio ayer la sorpresa al vencer 2-0 a Maipú en Zárate. De esa manera, se mantiene todavía con chances de clasificar a los Octavos de Final. En tanto, el otro partido de la zona se disputará hoy y tendrá a Atlético Las Campanas visitando a Lima FBC. En caso de ganar se asegurará la primera posición.





Federal C:

San Felipe y La Josefa se miden esta tarde en Puerto Nuevo

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: