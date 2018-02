El futuro es hoy: Estudiar en red ya es una realidad

Nomina de carreras. Click para agrandar. El Instituto Superior Armonía, la Universidad Siglo 21 y el Instituto Técnico Superior (TECLAB) informan que se encuentran abiertas las inscripciones para sus carreras de grado, tecnicaturas, diplomaturas, certificaciones, MBA A partir de este año podes estudiar Carreras Oficiales de 2 años con un Certificado intermedio oficial al completar el 1er año de estudio, 100% online para que el alumno pueda estudiar de acuerdo a sus tiempos, rendir cerca de casa y con un arancel accesible que se adapte a sus posibilidades económicas. Desde febrero de 2018 el Instituto Superior Armonía, la Universidad Siglo 21 y el Instituto Técnico Superior (TECLAB) informan que se encuentran abiertas las inscripciones para sus carreras de grado, tecnicaturas, diplomaturas, certificaciones, MBA. En TECLAB buscamos a esos alumnos que se esfuerzan día a día para que nuestro país salga adelante. Por eso, adaptamos nuestro modelo educativo dándoles la oportunidad de estudiar con especialistas en su sector, personas que explican la teoría desde su propia experiencia laboral. La modalidad de estudio está centrada en una plataforma tecnológica 100% On Line para que puedas estudiar desde tu casa, trabajo o en el lugar donde vos elijas. Esta plataforma es muy simple de navegar, podrás encontrar rápidamente lo que buscas. ¡Todo el material de estudio en un mismo lugar! Además podes acceder desde cualquier dispositivo móvil, como tu teléfono, tablet o notebook. Estudiar desde casa no significa estar solo en el proceso de aprendizaje. TECLAB garantiza el apoyo de profesores que están disponibles los 7 días de la semana para ayudarte con tus dudas. Además, estudias en red, lo que significa que sos parte de una comunidad digital donde estas en contacto permanente con tus compañeros. TECLAB es el único Instituto Superior que subdivide el cuatrimestre en 2 periodos, lo que te permite cursar 2 materias por bimestre otorgándote mayor flexibilidad para que puedas acomodar tus tiempos. Podes empezar a cursar cada 2 bimestres, con este sistema no vas a perder el año! Podes articular tu tecnicatura con una carrera de grado de la Universidad Siglo 21. Estudiando 2 años más en la Universidad privada más grande de Argentina, podrás acceder a una licenciatura. Aprenderás haciendo, vas a tener prácticas profesionales en cada año de cursado. NOMINA DE CARRERA TECLAB Los títulos y certificados intermedios emitidos por TECLAB son oficiales y cuentan con validez nacional, ya que todas nuestras tecnicaturas cuentan con dictamen de aprobación plena emitido por la Comisión Federal de Evaluación de Estudios a Distancia del Consejo Federal de Educación y Resolución Ministerial emitida por el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Además están abiertas las inscripciones todo el año, para las 35 carreras que ofrece la Universidad Siglo 21. Vení y elegí la carrera a tu medida! Te esperamos de lunes a viernes de las 17:00 a 22:00 hs en Vicente López 730 Esq. Ameghino - Campana. LAS VENTAJAS DE ESTUDIAR ON LINE: - FLEXIBILIDAD: El lugar y el momento de estudiar lo elegís vos. - EXPERIENCIA DIGITAL: experimenta un aprendizaje por medio de videos, lecturas, foros, chats y mucho mas. - COMUNIDAD VIRTUAL: La plataforma brinda e incentiva la interacción constante con compañeros y profesores para que puedas compartir múltiples experiencias. - RESULTADOS EN LINEA: permite acompañar tu avance académico on line, mostrando resultados instantáneos del cursado. - MATERIAL DE ESTUDIO: la plataforma provee todo el material de estudio en formato virtual para que lo tengas todo en un solo lugar.

El futuro es hoy: Estudiar en red ya es una realidad

