PJ Campana: "Sería un gran error que Abella vetara el Alerta laboral"

"El macrismo debe tomar conciencia de la grave situación que se vive en Campana", expresaron las autoridades del Partido Justicialista de Campana Oscar Trujillo, Presidente del Consejo del Partido Justicialista de nuestra ciudad, acompañado del Vicepresidente del mismo, José Agnes, se manifestaron sobre el álgido debate desatado en torno al proyecto del Bloque del PJ-Unidad ciudadana. Para Trujillo, la situación económica del país, tiene un cruel correlato en el territorio local: "El macrismo apuesta a un modelo de país en el que la industria no es el eje de prioridad. El retorno a las prioridades del modelo agro exportador afecta directamente al rubro de la economía que mayor capacidad tiene de generar empleo, y ésto no es un error, ni un daño colateral: es el modelo de país que busca concentrar la riqueza en pocos, precarizando empleo, flexibilizando las condiciones del mismo y justificando la represión más brutal a quien se oponga. Si a ésto le sumamos el escandaloso nivel de endeudamiento externo -11 mil millones de dólares sólo en el mes de Enero de este año-, el horizonte es absolutamente crítico, especialmente para los trabajadores" Agnes agregaba que "la apertura indiscriminada de las importaciones ha contribuido a deteriorar aún más a la industria nacional, lo que sumado a las consecuencias de los tarifazos, han hecho desastres en la economía familiar de los sectores más vulnerables" "El macrismo y sus aliados locales deben entender que darle la espalda a esos sectores sería un gravísimo error político. La ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante es, como su nombre lo indica, una señal de alerta que demuestra a la clase trabajadora de nuestra ciudad que sus representantes locales no viven encerrados en una burbuja, que entienden y atienden esa crítica situación, abriendo la posibilidad para generar alternativas que atenúen las consecuencias de la grave situación económica y laboral que sólo desde una obtusa mezquindad política se puede negar", finalizaron.

Autoridades del PJ local y el posible veto del ejecutivo a la ordenanza de alerta laboral



PJ Campana: "Sería un gran error que Abella vetara el Alerta laboral"

