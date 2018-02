P U B L I C





Tomás Buzzi

Rafael Ton escribió el ensayo denominado "El Síndrome de Doña Florinda". Al mejor estilo del gran Jauretche retrató en forma simple y eficaz el sentir de un sector de clase media/media baja (el comúnmente conocido como "medio pelo argento") que mira con adoración y respeto a las clases altas pudientes y con desprecio y bronca a los (como ella), iguales o un escaloncito (escalón que solo existe en su mente) por de bajo en su status social. ¿En qué consiste el síndrome de DF? En Argentina la tenemos como la señora que puede pagar los impuestos. En la comedia televisiva mexicana "el Chavo", Florinda es la que puede pagar la renta y además hace un ejercicio del menosprecio del entorno y de todos los trabajos de Don Ramón, que según ella es de otro sector de la sociedad, otra realidad, muy alejado, aunque viven en el mismo lugar. Ella cree que es superior por alguna razón que nunca explica. Hay una cuestión que, lamentablemente, es obvia: "Es que ella está esperando que ni el Chavo, ni la Chilindrina, ni Don Ramón avancen o progresen". Porque frente al progreso de los otros a los que considera inferiores "ella se vería desnuda en sí misma, en el sentido de notar que no es superior". Te propongo que hagas el ejercicio mental y visualices a algún vecino, amigo o familiar que quizás padezca este síndrome (de fantasía), que los pone reacios a observar el acceso de los sectores populares a bienes y servicios siempre reservados a sectores acomodados. En estos días álgidos, de cierres de empresas en nuestra ciudad y el país, familias que se quedan sin sustento, salarios que se negocian a la baja, pobreza, ajustes, tarifazos, inflación y calor, las acusaciones cruzadas no cesan. Del otro lado de esta realidad se encuentran los "privilegiados", aquellos que los que padecen el Síndrome de DF no los vé, no los juzga y quizás en algún punto admira. Un claro ejemplo es el caso de Pedro Robledo, Subsecretario de Juventud de la Nación y líder de los Jóvenes PRO (¿qué tul?). Pedro aprovechó su visita a la ONU para sacarse fotos megaproducidas en Nueva York con sus amigos, también funcionarios del PRO. Ante las críticas, eliminó la fotografía en cuestión, que bien podrían ser para la portada de una revista o un disco. La foto en cuestión lo mostraba, junto a otros funcionarios de Desarrollo Social, frente al icónico edificio Flatiron de Nueva York. Vestidos para la ocasión y emulando una portada de un álbum musical, los tres amigos posaron ante el lente de la cámara. Sin embargo, la fotografía que tan meticulosamente producida ya no se puede ver, porque el funcionario la borró de su Instagram. Mi pregunta es: ¿Cómo se puede ser tan duro con aquel que padece necesidades? Se lo condena por la compra de un celular, o porque fuma, castigándolo duramente por que quizás hace mal uso de sus escasos ingresos. Pero se mira para otro lado cuando un grupo de incoherentes malgasta fondos públicos en cosas como retiros espirituales, pines bañados en oro y tantas otras pavadas. A mí no me miren para explicarlo: ni siquiera comprendo lo que es un "joven PRO", un retiro espiritual político, o eso de usar un pin de oro por ser legislador de un país con millones de desocupados y endeudado hasta la manija.

Opinión:

Consecuencias del Síndrome de Doña Florinda

Por Tomás Buzzi

