El Gobierno de Zárate se diferenció de los cuestionamientos al convenio químico que se realizaron desde Campana

El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico de la vecina ciudad aseguró que, dentro de la estructura de costo de las empresas, el "componente laboral" aparece "en tercer lugar". También declaró que "no hay conversaciones" con el gobierno local sobre la realidad del sector. En Zárate la lectura sobre la situción laboral de la región, y en particular de la actualidad del sector químico, es opuesta a la que se hace en Campana. Así lo hizo evidente el secretario de Desarrollo Económico de la vecina ciudad, Pablo Gímenez, quien durante un conferencia de prensa habló de las "diferencias" de miradas con la gestión local y de la ausencia de "convergencia" en materia de política de empleo, ya que -aseguró- "no hay conversaciones en ese sentido" entre ambos gobiernos. Las declaraciones del funcionario se produjeron al ser consultado acerca del alerta laboral decretado por Abella para el sector químico. Gímenez señaló entonces que Zárate mantiene dos "diferencias" con nuestra ciudad. La primera es que "lejos de tener solamente una mirada sobre la industria química", su partido tiene en vigencia "una emergencia laboral que es mucho más amplia" que la campanense. "La segunda es que nosotros tenemos una mirada preocupante sobre el tema de la industria química hace tiempo", afirmó Gímenez. El titular de Desarrollo Económico explicó que su equipo realizó un "análisis propio" de la estructura de costos de las empresas químicas, discusión que también surgió en "conversaciones" a las que han asistido con el Sindicato Químico y las empresas del sector. Precisó que dentro de esa cadena "el componente laboral no es el más importante" sino que está "en tercer lugar". "Primero son los insumos en la producción, que son de importanción, y el segundo es el tema de la energía. Ese es el orden", subrayó Gímenez. Hace una semana, en un comunicado de prensa, el intendente Abella había manifestado que "el convenio laboral (químico) está totalmente desacoplado" con el resto del país, lo que origina empresas que cierran y se mundan a otras ciudades con "mejores condiciones de empleabilidad". El jueves, el HCD local sancionó el "alerta laboral" en la ciudad, que fuera presentada por los bloques opositores del PJ-Unidad Ciudadana y Frente Renovador y celebrada por la CGT Regional. En la conferencia a medios de Zárate, Gímenez expresó que el Gobierno del intendente Osvaldo Cáffaro está "apoyando" iniciativas de la central obrera zonal para poner la situación "en agenda y tratar de ver qué está pasando en el sector químico de la región". Por el contrario, reconoció que el diálogo con la gestión Abella en este asunto no existe, pese a que ambos partidos tienen un tejido industrial integrado. "No tenemos una convergencia con el Estado municipal de Campana en esta política, porque no hay conversaciones en este sentido", sostuvo el funcionario. Gínemez también fue consultado sobre la cifra de desempleados recientes que maneja su gobierno. "Nosotros tenemos para ser serios un resgistroactualizado en la base de datos de nuestra oficina de empleo de 3.100 personas. Solo cuento Zárate", precisó. Y expresó que al número de los 5 mil puestos laborales pérdidos del que días atrás habló el líder de la CGT Regional y diputado nacional, Abel Furlán, se puede llegar "si sumamos Baradero, Campana, Exaltación de la Cruz".

