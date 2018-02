P U B L I C





¿Les ha tocado presenciar cómo un río arrastra las cosas a su paso? con la fuerza del caudal de su caudal o corriente? Se requiere una gran energía para que algo vaya "contra la corriente". Un ejemplo es, "los salmones", que viajan contra corriente para llegar al lugar donde se reproducirán. Claro que lo hacen a gran costo y corriendo incontables riesgos. El cristiano es como un salmón viajando a contra corriente del río de la vida. Las modas, los compañeros, los familiares no cristianos, están constantemente influyendo sobre él para que viaje "a favor" de la corriente. Por ejemplo, la corriente natural es que los compañeros de escuela presionen a nuestros hijos a hacer trampa en los exámenes y tareas, a beber alcohol, a fumar, o drogas, a jugar en forma violenta, a tener sexo, etc. Si un cristiano intenta oponerse y buscar ir contra la corriente, es tildado de tonto, aburrido, puritano o anti fiestas. ¿Ciertamente que es difícil ir contra la corriente, cierto? Entonces, ¿qué puede hacer el joven que se lo propone? El salmón lo logra porque tiene impreso en su cerebro una misión muy importante que lo motiva. Dios dice: Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia (1 Pedro 1:14). Seamos como Dios quiere que seamos, no entremos en las cosas malas que el mundo nos ofrece, no devolvamos mal por mal, al contrario, hagamos el bien al que se merece y al que no se lo merece, amemos al prójimo como a nosotros mismos. De igual forma, los cristianos deben identificar que la misión es "ser santos" "Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó," (1ra Pedro 1:15) y con la ayuda de Dios conseguirán ir contra la corriente de este mundo. ¿Es difícil? Por supuesto que Sí, pero ¿qué mérito existe en dejarse llevar por la corriente? Lo hacíamos antes de conocer a Jesús. Ahora la misión, si decidimos aceptarla, es… "ser mejores." "No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas, al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. (Romanos 12: 2) Vale la pena ir contra corriente, por el premio al final de la carrera, vale la pena tomar la decisión de joven o cuando se pueda, e ir contra la corriente porque la cosecha será buena y abundante al pasar los años y disfrutar de la madurez o vejez. Busca una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia" ¡Hasta la próxima semana! ¡Dios te bendiga!. Luís Rodas Rivadavia 447- Campana -Tel. 03489. 427296 / 437492 - luisgurodas@yahoo.com.ar



La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; "El Salmon"

Por Luís Rodas

