"… entonces Dios que cosa hace? envía a su Hijo, "la parte más bella de uno". Entre otras cosas es la parte más bella de uno porque Jesucristo representa al Amor, pero también una justicia oculta y de eso hablaremos ahora también… voy a hablar de manera directa del diluvio universal, de los profetas, los milagros, los signos... Entonces viene la encarnación cuando Jesús de Nazaret esta personificado por el hijo de Dios y se convierten en una misma cosa, en Cristo, cuando Juan Bautista lo bautiza. Aquello es una prueba, definitiva, de la presencia de Dios en medio nuestro… ahora yo no pienso que Dios sea tan ingenuo, para pensar que todos creeríamos y nos arrodillaríamos. Pero ciertamente, habiéndonos dotado del libre albedrío, dice "Si estos aceptan haré así, si estos no aceptan haré de este otro modo". No me hagan la pregunta de que si Dios es Dios y sabe todo... no me hagan la pregunta, no lo sé, no les puedo dar todas las respuestas. En verdad si Dios es dueño de todo futuro, la única cosa que puedo responder racionalmente, es que se realizan sus planes cualesquiera sean las decisiones que tomemos, esto es lo que puedo decir. Si me hacen otra pregunta complicada, yo no soy arrogante, les diré "no lo sé", lo que sé, se los digo.

Entonces se encarna la parte más bella de Jesucristo, y ahora tenemos una prueba, más que una filmación. Si nosotros hubiésemos tenido la tecnología que existe hoy, si nosotros hubiésemos tenido la posibilidad de filmar hora sobre hora la vida de Jesús, nosotros estaríamos a salvo, todos. Porque todos le hubiésemos creído a aquel joven. Porque lo que ha hecho es irrepetible. No lo ha hecho ningún otro. Lamentablemente, por suerte o por justicia, no lo sé, no teníamos máquina fotográfica, cámara, ni computadora. Habríamos podido seguir científicamente a Jesús de Nazaret. Pero ya con el relato, relato que nos han transmitido los amigos de Jesús ha cambiado a millones de personas, centenares de millones de personas, tal vez miles de millones, pero no han resuelto todos nuestros problemas. ¿Por qué? porque el relato que han hecho los amigos de Jesús son extraordinarios, lean los evangelios, leedlos profundamente. Quien ha tomado poder, los sucesores de los amigos de Jesús, de los apóstoles, que han construido y creado una institución religiosa, han desaparecido completamente. Aunque excepciones, como esta, la del papa Francisco que finalmente el espíritu Santo después de estar dormido por centenares de siglos, se ha despertado, y ha enviado a este papa, pero por centenares de siglos el Espíritu Santo estuvo de vacaciones, porque enviaba asesinos, criminales, delincuentes, mafiosos, estupradores, organizadores de guerras como papas, entonces nosotros no tenemos el cuadro de Jesús de Nazaret.

A pesar de esto, por la mano Santa de Dios, a los evangelios no los han manipulado, lo peor es que han eliminado algunas cosas. Pero no han podido tergiversar la palabra de Jesús, a pesar de esto han presentado a Jesús de Nazaret, que no es aquel Jesús de Nazaret que van a leer en el evangelio. Yo no voy a decir ninguna novedad, caminó sobre las aguas, ha resucitado muertos, ha multiplicado el pan y los peces, ha sanado a todos, a todos.

Está escrito en el evangelio "…. lo llevaron allí donde vivía Jesús…". Yo al evangelio lo he leído pero en realidad lo conozco, en mis visiones me han hecho recordar que yo he estado presente. Jesús iba a menudo a la casa de Pedro en Cafarnaúm. El todos los días a la mañana, al alba… cuando Jesús se retiraba y decía basta!, se retiraba a tomar una pequeña cena, a rezar, y a dormir. Le traían los enfermos, hoy veo tantos sanadores que respeto mucho, yo no soy un sanador, al máximo puedo hacer una plegaria por los enfermos… le traían tantos enfermos, lisiados, enfermos de cáncer que no sabían que cosa era, hemorragias, todas las enfermedades de hoy, pero en aquel tiempo no se entendían… así que si se enfermaban, morían. Lo llevaban donde estaba Jesús, desde la mañana hasta la tarde, intercambiaba su prédica verbal que Jesús hacía y sanaba a todos… No es que ponía la mano y veía algo: "no lo sé", "hijito que Dios te ayude", y que al otro le ponía la mano y lo curaba, uno si otro no... ¡No! ¡Curaba a todos!. Se alzaban e inmediatamente al instante eran sanados. Excúsenme... ¿no es una presencia de Dios directa? nunca escuche a ninguno, he recorrido mucho el mundo, y conozco muchas religiones, y muchos maestros, los respeto a todos, y los amo a todos, pero nunca he visto un ser que sanaba a un 100%, a todos. Y Él no le pregunto en ese momento histórico: "¿de quién sos hijo? ¿De mafiosos? ¿De delincuentes?". No preguntaba: "¿hay fe hijo?","Si", entonces sanado. "¿Tienes fe hijito?", "No", "no lo sé..." sanado lo mismo. Esto era Jesús de Nazaret. El amor... El amor... incondicional.

