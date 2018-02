P U B L I C



Por la 18ª fecha, el Auriazul buscará mantenerse por la senda positiva luego de su triunfo 3-1 ante Yupanqui. El DT Hugo Medina no podrá contar con Kevin Redondo, quien llegó al límite de amonestaciones. Impulsado por el gran triunfo logrado el último martes frente a Yupanqui como local, Puerto Nuevo intentará mañana lunes mantenerse en la senda positiva cuando enfrente como visitante a Deportivo Paraguayo. El encentro, correspondiente a la 18ª fecha (tercera de la segunda rueda), se jugará desde las 17 horas en cancha de Liniers y contará con el arbitraje de Edgardo Kopanchuk. Para el Portuario será una gran oportunidad de seguir acercándose a puestos de clasificación al Reducido. Hoy ocupa la 12ª posición con 19 puntos, mientras que Paraguayo está apenas un escalón arriba con 20 unidades. Por el momento, el último lugar de acceso al octogonal lo posee Atlético Lugano, que está 9º con 21 puntos. En cuanto a lo táctico, el DT Hugo Medina no podrá contar con Kevin Redondo para este compromiso, dado que el volante central sumó ante Yupanqui su quinta tarjeta amarilla del campeonato y deberá purgar una fecha de suspensión. Cuando fue baja por lesión frente a Central Ballester, el lugar de Redondo fue ocupado por Rodrigo Alconada. Y ésta podría ser también la variante que realice mañana Medina, apostando al puesto por puesto. Igualmente, Alejandro González y Cristian Torres también cuentan con posibilidades de ingresar entre los titulares, aunque en estos casos se retrasaría Eliseo Aguirre para cubrir la baja posicional de Redondo. Después, la formación sería la misma que el Portuario presentó ante Yupanqui. Es decir: Rodrigo Ponce De León; Antoni Rodríguez, Raúl Colombo, Joaquín Montiel, Sergio Robles; Tadeo MacIntyre, Alconada o González, Eliseo Aguirre, Franco Colliard; Pablo Sosa; y Orlando Sosa. VICTORIA DE ATLAS. Ayer se puso en marcha la 18ª fecha del campeonato de la Primera D. Y fue con sorpresa de Atlas. El elenco de General Rodríguez venció 4-2 al líder Victoriano Arenas y de esa manera consiguió un gran triunfo y sumó de a tres por primera vez en el año (se ubica en el 8º puesto con 26 puntos. Esta 18ª jornada continuará hoy con otros dos partidos: Argentino (R) vs Lamadrid; y Real Pilar vs Liniers. En tanto, mañana, además de Deportivo Paraguayo vs Puerto Nuevo, también jugarán: Claypole vs Lugano y Yupanqui vs Muñiz. Finalmente, la fecha se cerrará el martes con Centro Español vs Juventud Unida y Central Ballester vs Argentino de Merlo. EL HISTORIAL Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 35: En 34 partidos, Puerto Nuevo ganó 14 veces, Dep. Paraguayo logró 13 victorias y empataron en 6 oportunidades. Puerto convirtió 42 goles, mientras que Dep. Paraguayo marcó 45. COMO LOCAL PUERTO NUEVO: en 17 partidos, Puerto Nuevo ganó 10 (25 goles): y Paraguayo logró 4 victorias (16 goles). Empataron 3 veces COMO LOCAL DEP. PARAGUAYO: en 17 juegos, Paraguayo ganó 9 (29 goles); y Puerto Nuevo venció en 4 ocasiones (17 goles). Igualaron en 4 oportunidades EL ULTIMO ENCUENTRO VISITANTE: Se jugó el lunes 7 de noviembre de 2016, por la 11º fecha del campeonato de Primera D 2016/17: DEP. PARAGUAYO 1 PUERTO NUEVO 1. Franco Coillard abría el marcador para el cuadro "Portuario" e igualaba Claudio Saieva de penal para el elenco local. Encuentro jugado en cancha de Liniers. EL RESULTADO DE LA PRIMERA RUEDA: El domingo 17 de septiembre de 2017, por la 3º fecha, Puerto Nuevo venció 3-0 a Deportivo Paraguayo con goles de Germán Águila, Maximiliano Díaz y Pablo Sosa. APOSTILLAS: Cinco partidos sin perder ante Dep. Paraguayo acumula el equipo campanense, con 2 victorias y 3 empates. La última derrota aconteció el sábado 28 de marzo de 2015, por la 3º fecha del campeonato de la Primera D. Fue como local por 2 a 0, con goles de Gastón Aranda y Lucas Inguimbert. Como local, 2 juegos sin derrotas con una victoria y un empate. Como visitante, 3 juegos sin derrotas con una victoria y 2 empates.

Primera D:

Puerto Nuevo visita mañana a Deportivo Paraguayo

