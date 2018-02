Rincón Tuerca

Más de "Locales - Deportes" en Edición del domingo, 18/feb/2018. Más de "Locales - Deportes" en Edición del domingo, 18/feb/2018. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Locales - Deportes: Tan lejos, tan cerca:

TURISMO CARRETERA: La máxima está arrancando este fin de semana su campeonato en el autódromo de Viedma en el sur argentino. Televisa desde las 11 hs la TV Pública a través del programa "Pistas Argentinas". RAPIDO: Las obras van avanzando en forma rápida y se prevee que si el tiempo acompaña la terminación del autódromo de San Nicolás estén antes de lo previsto donde el Super TC 2000 decidió hacer la apertura del mismo a mitad del calendario. GANAS: Ayen Falivene continúa con sus ganas de empezar a correr en karting pero aún el tema en la familia no está definido porque entiende que debe esperar y además tiene dos hermanos corriendo junto a papá lo que provoca un desgaste económico demasiado importante. DUDAR: Si todo sale bien es probable que se pueda arrancar desde la primera del año pero el tema administrativo hizo retroceder ese ímpetu que mostraba Maximiliano Civitarese y el zarateño empezó a dudar su llega para la primera del año en la categoría Alma. APARECER: Finalmente apareció la hermanita no reconocida del robusto armador de karting que viene de ganar tres campeonatos el año pasado en la categoría Kart Plus y la señorita con una contextura similar se la pudo ver en bikini en reciente foto. Ahora esperan si la llevará a las carreras. ELEGIDA: La Copa Modena fue la elegida por Federico Panetta para hacer algunas carreras en karting como para no dejar de estar en un ámbito como el automovilismo donde el joven sigue mostrando lo suyo. REPRESENTANTE: Como se dijo en su momento la ciudad de Lima tendrá su representante en la categoría Alma por primera vez y será Gaston Brown quien desde un Fiat Uno en la Clase Tres tendrá tal galardón. ARMAR: El auto de Brown se está armando en el taller de Lima y contará con asistencia y atención en pista, con el chasis, por parte de Juan Sbarra, mientras que la motorización está a cargo de Diego Heing lo que marca tener todo ordenado para el piloto oriundo de Dolores, ahora radicado en la vecina ciudad limeña. DOBLAR: En reciente nota televisiva por primera vez hubo declaraciones de Carlos Debesa sobre el reciente abandono del cuatriciclo cuando venía segundo en el Dakar de la mano de Pablo Copetti donde se puso en duda el chapón que se dobló para cubrir la cadena si contaba con el material acorde para que no sucediera lo que pasó. CHAPON: En lo previo para mayor seguridad se cambió el original chapón por otro nuevo y se terminó doblando lo que al equipo le planteo muchas dudas a tal punto que se manda a examinar para despejar algo que no debió ocurrir. ANUNCIAR: Los dirigentes que tienen a su cargo regir los destinos de la categoría Prockar 4000 anunciaron que este año el calendario estará arrancando el venidero fin de semana del 3 y 4 de marzo en el autódromo capitalino donde utilizarán el circuito Nº 8 para las dos clases que nuclea es decir Clase "A" y la tradicional Clase "B" donde desde las 10 hs de ese domingo arrancarán con la clasificación. TRABAJAR: Tras la venta de su Gol como ya anunciamos en esta sección Alejandro Ferraro se puso a trabajar en su nuevo proyecto donde se está armando un nuevo auto para otra clase del Rally Federal en la ciudad de Mercedes. Esperan llegar para la segunda carrera del Campeonato. PREPARAR: Los que siguen de cerca como se prepara para el campeonato de Enduro Leonardo Dominguez aseguran que lo ven entusiasmado pero no está yendo a practicar en forma contínua para tener el ritmo y el físico ideal para no dar ventajas. Será para tanto? COMPLICADA: Las ganas están intactas para salir al rodeo y pelear otro campeonato en karting pero en el tema presupuestos la cosa viene complicada y Pablo Clerici cree que este será un año sabático y habrá que conformarse con ver las carreras desde otro lugar. MOLESTO: El motorista está molesto por no decir enojado con uno de sus pilotos porque aún le adeuda el pago de las dos últimas carreras del año anterior y se fue de vacaciones donde desde allí pudo llamarlo y preguntarle como iban los trabajos para la primera del año. Mas rápido abajo que arriba del auto el chavón. TC PISTA: Arranca la temporada para la categoría en el autódromo de Viedma que estrenan los motores multiválvula durante este fin de semana. Televisa la TV Pública desde las 11 hs a través del programa "Carreras Argentinas". BONO: "Juampi" Galliano continúa con su bono contribución para colaborar en el armado de su Cupecita de la Clase A del TC Bonaerense donde se sortean electrodomésticos y el joven piloto va encontrando eco entre sus amigos coboradores allegados y familiares que están en este emprendimiento de poder ayudar. Habrá comprado Pietranera? ASIGNADA: El primero de julio fue asignada por la categoría del Rally Federal la fecha a desarrollarse en la ciudad de Campana. Así quedó establecido en el presente calendario donde ahora deberán realizar los trámites correspondientes y de concretarse al igual que el año anterior el club organizador será nuevamente Puerto Nuevo que preside Juan Carlos Ortiz. Los pilotos quedaron contentos tras su primera llegada a la cuna del Primer Automóvil Argentino porque gustó mucho el lugar. EVALUAR: Nicolás Brugognone está evaluando como continúa su carrera deportiva y si estará un año más en la alta competencia con la colaboración de su padre Fernando y todo el equipo que lo acompañó el año anterior. PRESIONES: Diego y Valentino Lacognata tienen sus motos para la competición en el taller de Carlos Debesa y parece que ambos seguirán este año corriendo en motocross pero sin presiones y sin confirmar que esten en todas las competencias. SUMARSE: Tras volver a sumarse al trabajo en el Kartódromo de Zárate Diego Bidegain estará como armador y atenderá algunos pilotos en la categoría Kart Plus durante esta temporada. AÑOS: Parece que los años le juegan en contra a Jorge Irizar que prometió volver a realizar aquellos asados de la calle Bertolini pero se olvidó, producto de su edad, igual sus amigos le tienen fe y creen que en algún momento concreta su promesa televisiva realizada días atrás. COPA BORA: La monomarca llega al autódromo de Viedma para realizar otra presentación desde su nacimiento con su habitual parque de autos. Televisa desde las 11 hs la TV Pública a través del programa "Carreras Argentinas". SORPRENDER: Es cierto que a muchos sorprendió que su otra pasión fueran los autos de carrera para Diego Carfagno además de ser un buen actor. El muchacho le gustaría arrancar en karting pero no se decide y todo está detenido aunque sus hijos ya piden para ir a girar. AVANZAR: Siguen avanzando los trabajos en el Falcon de Carly Bava para arrancar en el Turismo Cuatro Mil Argentino el próximo 4 de marzo en el autódromo de La Plata con el equipo de Caggiano. Si no llegan con este auto utilizaría otro de la estructura del de José C. Paz. ENTREGAR: Los dirigentes del TC del Oeste ya entregó su calendario para esta temporada que constará de 10 competencias utilizando escenarios como La Plata, el Galvez, Roque Pérez y Baradero. CHASIS: El chasis de la mano de Espíndola estará en el arranque del campeonato en la Clase Light del TC Bonaerense con el auto que fuera del zarateño Fernando Rivas. VENTA: A propósito de Fernando Rivas tras la venta de su auto el año pasado ahora está con ganas de volver a subirse a u auto de competición y anduvo viendo para alquilar y apareció la posibilidad de comprar un chasis pero no se concretó y siguen en la búsqueda. APAGAR: Para apagar esas ansias ahora partió en moto con destino a Chile donde Fernando Rivas junto a Berni, el negro Insua, el Chivo Di Batista entre otros recorrerán las rutas argentinas y del país vecino. MOMENTO: El arranque de la temporada marca otro buen momento para el equipo de Juan Sbarra donde están trabajando en seis autos para diferentes categorías lo que provocó tener que armar un equipo de trabajo. OFERTA: Como sucede casi todos los años Julián Falivene recibió una oferta para subirse a un Tope Race pero desintió de volver a correr esta temporada. CAMPEONATO: El presidente de la Formula Cuatro Nueva Generación Ruben Pérez confirmó que el próximo fin de semana la categoría arranca su presente campeonato en la ciudad de Dolores de un calendario compuesto de 12 carreras. REUNION: El pasado miércoles se desarrolló una reunión en su sede de Luján para los pilotos y preparadores de las clases GTA y GTB del TC Regional donde se habló de reglamentos y del calendario otorgado en su momento. SIGUE: Ricardo De Agustini más allá de sus años sigue corriendo y cambiando de categorías. Ahora este año se sumará a la Formula Cuatro Nueva Generación en una nueva incursión en el automovilismo. PREPARADOR: El reconocido preparador Rubén Alfonso sigue trabajando en el armado de la temporada con sus pilotos para esta temporada que ya está a punto de comenzar. Como siempre estará armando los karting para los representantes de nuestra zona en su taller. PREMIO: Quedó confirmado por el presidente de la AC TC Hugo Mazzacane que el premio coronación para la categoría se desarrollará en el autódromo de San Nicolás donde se dará por terminado el calendario. DAKAR: Todo viene encaminado como para que Ecuador integre el próximo Dakar en su recorrido donde ya se propuso que termine en este país mas específicamente en la ciudad de Cuenca. En los próximos días se estará definiendo. DISTINTO: El zarateño Gabriel Di Lucca confirmó que continuará corriendo en karting en esta temporada pero se sumará a la Rotax Internacional para realizar algo distinto pero además estará en la Clase Ligth de la categoría Pako. ROBUSTO: Luego de charlarlo con su equipo Gonzalo Conti se sumará a la categoria Alma para correr en la Clase Promocional donde el robusto piloto se muestra contento y se prepara para empezar la temporada con el Fiat color negro y franjas naranjas.

