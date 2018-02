Peritonitis: causas, síntomas y tratamiento

La peritonitis es una enfermedad potencialmente mortal que debe ser tratada de inmediato en caso de ser detectada. La peritonitis es una inflamación, normalmente por una infección, del peritoneo y de la cavidad peritoneal. El peritoneo es una membrana serosa que envuelve las vísceras abdominales y la cavidad abdominal. Tiene dos capas, formando el espacio entre ellas la cavidad peritoneal. Cuando esta estructura es colonizada por microorganismos da un cuadro grave que requiere una intervención rápida. Peritonitis primaria: Es una infección del líquido ascítico con inflamación del peritoneo en la que no hay foco abdominal de infección. No es muy frecuente, se da más durante la edad pediátrica. Dentro de esta patología se pueden diferenciar distintos cuadros: Peritonitis primaria en pacientes cirróticos: Es un cuadro que aparece hasta en un 25% de los pacientes con cirrosis y su mortalidad es elevada. La cirrosis hepática altera las defensas del individuo, por lo que favorece la proliferación bacteriana. Las bacterias proceden de la luz intestinal o de infecciones extraintestinales, como una neumonía o una infección urinaria. Peritonitis primaria por diálisis peritoneal: La diálisis peritoneal es un procedimiento terapéutico para limpiar la cavidad peritoneal. Consiste en introducir líquido estéril en la cavidad peritoneal con un catéter. Al cabo de unas horas se elimina este líquido, arrastrando los productos de desecho que estaban en esta cavidad. Peritonitis secundaria: En este caso la inflamación del peritoneo es consecuencia de una infección intestinal. Puede deberse a una infección leve, en la que no llega a perforarse la pared intestinal; o a cuadros graves con perforación intestinal. La más frecuente es la peritonitis como complicación de la apendicitis,en la que la pared del apéndice se rompe y las bacterias llegan al peritoneo. Los pacientes con peritonitis presentan fiebre y dolor abdominal localizado. Además, aumentan los leucocitos en la analítica. En casos graves, el dolor es generalizado y el enfermo muestra signos de afectación multiorgánica. Una radiografía abdominal puede revelar la presencia de gas abdominal. Una vez sospechada la peritonitis, la prueba que más información aporta es el TAC. Aunque en casos leves puede no ser necesario, con un TAC abdominal es posible identificar el foco de infección, la causa, la presencia de abscesos o líquido libre, etcétera. El tratamiento debe ser urgente, tanto quirúrgico para corregir la perforación o la causa de la inflamación; como médico con antibióticos y fluidoterapia para estabilizar al paciente. Peritonitis terciaria: Es un cuadro menos frecuente, asociado a pacientes con comorbilidades o inmunodeprimidos. El tratamiento para la peritonitis primaria o secundaria ha fracasado y la infección es persistente aunque el foco infeccioso esté controlado. Esta peritonitis suele ser generalizada, asociado en ocasiones a una afectación multiorgánica. En este caso hay que extraer el líquido del abdomen y poner un tratamiento específico contra el microorganismo causante.

Peritonitis: causas, síntomas y tratamiento

