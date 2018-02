El primer día de gastroenteritis, cuidados básicos

La gastroenteritis es una afección causada por una bacteria que puede ser transmitida de variadas formas. Una de estas es a través de alimentos contaminados. Conoce más sobre esta enfermedad tan común en la actualidad. Muchas personas pasan el primer día de gastroenteritis sin hacerle caso a los síntomas y además sin consultar al médico. Vómitos, posiblemente diarrea, un dolor en el abdomen que va y que viene les lleva a pensar que algo que se comieron les hizo daño. Llegan a pensar que el malestar es pasajero, que pronto pasará. Pero al darse cuenta de que estos síntomas permanecen durante los días siguientes hasta agudizarse, es cuando reaccionan y deciden visitar al médico. Este es el comienzo de la enfermedad. El tiempo transcurrido entre el momento en que se contrae la infección y el primer día de gastroenteritis declarada (período de incubación) depende del tipo de infección. Puede ocurrir en una hora o en varias semanas, pero por lo general dura ente dos y tres días. ¿Qué es la gastroenteritis? Es una enfermedad que afecta al estómago. La causa más común es la presencia de una bacteria que generalmente se ingiere con algún alimento intoxicado. Esta bacteria lesiona la mucosa gástrica (el revestimiento estomacal) y ocasiona inflamación e hinchazón. En ocasiones esta enfermedad surge por el uso o abuso de medicamentos analgésicos, por virus o parásitos, por consumo de cocaína, alcohol o por estrés. Síntomas: Ardor en la "boca" del estómago, es decir, en la parte superior del abdomen. Eructos. Hipo. Náuseas y vómitos. Diarrea. Pérdida de apetito. Desde el primer día de gastroenteritis pueden aparecer los referidos síntomas de manera simultánea o solamente algunos de ellos. Es necesario atenderlos, pues anuncian que la enfermedad se ha desarrollado. Hay pacientes en los que la sintomatología es muy leve, pero en otros el malestar se vuelve insoportable. Sugerencias a tener en cuenta desde el primer día de gastroenteritis Dejar que el estómago y el intestino queden vacíos. Si no hay contenidos, la infección no proliferará y se aliviará. Por tanto, la persona afectada deberá saltearse dos o tres comidas sin consumir absolutamente nada. Comer poco a poco. Comenzar con alimentos y remedios naturales como yogurt natural sin azúcar, ya que los lactobacilos contribuyen a reponer la flora intestinal. Es importante que el alimento no contenga azúcar, pues si la tuviera favorecería la infección. También es conveniente el consumo de arroz y tostadas (en pequeñas porciones). Ingerir abundante agua embotellada. Beberla a pequeños sorbos. Se recomiendan unas dos cucharadas de agua cada cinco minutos. El agua en pequeñas cantidades hidrata eficazmente y el organismo la tolera bien. Una vez que la enfermedad desapareció, y durante algún tiempo, se sugiere comidas pequeñas y frecuentes. Es importante evitar los alimentos irritantes, tales como picantes, ácidos y fritos, así como el consumo de alcohol. Las infusiones pueden ayudar a calmar el dolor. Incorporar técnicas de manejo del estrés, prácticas de meditación y yoga suele ser de gran ayuda. Prevención de la gastroenteritis: Limpiar frecuentemente el inodoro con desinfectante. Evitar compartir toallas y utensilios con personas que presenten algún síntoma de gastroenteritis. Insistir con el lavado frecuente de manos de los integrantes de la familia. Evitar comer alimentos que no ofrezcan garantías sanitarias como los que se venden en la calle, por ejemplo. Tomar siempre agua hervida o envasada. Lavar y desinfectar las verduras y las frutas antes de comerlas. Refrigerar los alimentos, tales como quesos, leche, manteca, crema, carnes. Es fundamental atender esta afección en sus primeros días y seguir estrictamente el tratamiento indicado por el médico; de lo contrario, puede transformarse en una gastroenteritis aguda.

El primer día de gastroenteritis, cuidados básicos

