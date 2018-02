FIGURA. MACINTYRE FUE OTRA VEZ UNO DE LOS DESTACADOS DEL PORTUARIO. SIGUE A DOS DEL REDUCIDO El gran triunfo sobre Deportivo Paraguayo le permitió a Puerto Nuevo mantenerse a dos puntos de Atlético Lugano, que ayer venció 2-1 como visitante a Claypole. Por el momento, el Auriazul está en la 10ª posición, aunque hoy podría retroceder un casillero si Juventud Unida vence como visitante a Centro Español. Igualmente, más allá de lo que suceda entre el Gallego y el Lobo, los dirigidos por Hugo Medina seguirán a dos puntos del último lugar de clasificación al Reducido: ese 9º puesto que hoy ostenta Lugano. Los resultados de esta 18ª fecha de la Primera D fueron los siguientes: Atlas 4-2 Victoriano Arenas; Argentino (R) 2-1 Lamadrid; Real Pilar 0-0 Liniers; Claypole 1-2 Atlético Lugano; Yupanqui 0-1 Muñiz; y Deportivo Paraguayo 0-1 Puerto Nuevo. Esta jornada se completará hoy con dos encuentros: Centro Español vs Juventud Unida; y Central Ballester vs Argentino (M).

Se impuso 1-0 a pesar de jugar más de media hora con un hombre menos tras sufrir la expulsión de Orlando Sosa. Dio pelea y terminó quedándose con los tres puntos gracias a un gol en contra. En una cancha que históricamente le ha sido complicada, ante un rival incómodo que persigue el mismo objetivo y con un hombre menos durante más de media de hora de juego, Puerto Nuevo logró ayer una victoria importantísima para seguir creciendo colectivamente y continuar prendido de cerca en la lucha por alcanzar el noveno puesto, último lugar de clasificación al Reducido por el segundo ascenso. El equipo dirigido por Hugo Medina venció 1-0 a Deportivo Paraguayo en cancha de Liniers, en un encuentro en el que Orlando Sosa vio la tarjeta roja a los 12 del segundo tiempo ("el Pampa" reaccionó después de la agresión de un defensor). Sin embargo, cinco minutos después de esa expulsión, el Portuario llegó al gol que le valdría la victoria: un centro de Pablo Sosa que Facundo Barreto, en su afán de despejar, apareado por Tadeo MacIntyre, terminó convirtiendo en su propia valla. "Estos partidos se disfrutan mucho. Por la actitud y la entrega que mostró el equipo para sobreponerse a jugar con uno menos", remarcó Hugo Medina en diálogo con La Auténtica Defensa. De esta manera, el Auriazul consiguió su segunda victoria consecutiva luego de vencer 3-1 a Yupanqui como local el pasado martes. "Notamos que el equipo quiere ser protagonista, que va al frente a buscar los partidos. Vemos que los chicos están entendiendo esa idea y cambiando la cabeza. Ojalá nos acostumbremos a ganar", señaló Medina al respecto. El próximo partido del equipo de nuestra ciudad será nuevamente como visitante, cuando enfrente a uno de los grandes protagonistas del certamen, General Lamadrid, en Villa Devoto. SINTESIS DEL PARTIDO DEPORTIVO PARAGUAYO (0): Nicolás Quaranta; Carlos González, Leonel Ybarra, Facundo Barreto, Osmar Martínez Espinoza; Leandro Chaparro, Claudio Saieva, Rodrigo Crupi, Víctor López; Donato Leguizamón y Gastón Granado. DT: Juan Paz. SUPLENTES: Sebastián Moschini, Leonardo Ramírez, Miguel Orquera, Sebastián Bustamante, Jefferson Contreras, Emanuel Martínez y Lucas Carballo. PUERTO NUEVO (1): Rodrigo Ponce De León; Antoni Rodríguez, Raúl Colombo, Joaquín Montiel, Sergio Robles; Tadeo MacIntyre, Franco Colliard, Eliseo Aguirre, Nicolás Rodríguez; Pablo Sosa; y Orlando Sosa. DT: Hugo Medina. SUPLENTES: Esteban Montesano, Paulo Boumerá, Jonathan Lazo, Cristian Torres, Tomás Fumeau, Facundo Ferulano y Gustavo Roldán. GOL: ST 17m Facundo Barreto, en contra (PN). CAMBIOS: ST 11m Torres x N. Rodríguez (PN); 22m Boumerá x Aguirre (PN); 28m Contreras x C. González (DP); 39m Bustamante x Granados (DP); 42m Roldán x P. Sosa (PN); y 43m Carballo x Leguizamón (DP). AMONESTADOS: González, Barreto, Contreras (DP); Montiel y Colombo (PN). EXPULSADO: ST 12m Orlando Sosa (PN). CANCHA: Liniers (local Dep. Paraguayo). ARBITRO: Edgardo Kopanchuk.

Macintyre en un intento por derecha. Tadeo fue otra vez uno de los destacados del portuario.



Primera D:

Puerto Nuevo logró un gran triunfo ante Paraguayo

