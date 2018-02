El domingo, el equipo de José Rapuzzi se impuso por 3 a 0 con goles de Marcelo González, Pablo Tornatori y Fernando Criado. La cuarta fecha de la Zona 10 de la Región Pampeana Norte del Torneo Federal C marcó el inicio de la segunda rueda para los equipos de nuestra ciudad. Y dejó muy bien posicionado al Club Atlético La Josefa, que venció 3-0 a Deportivo San Felipe en el duelo de elencos campanenses. El encuentro se disputó el domingo en cancha de Puerto Nuevo, donde los dirigidos por José Rapuzzi se impusieron con goles de Marcelo "Coco" González, Pablo Tornatori y Fernando Criado. De esta manera, las posiciones de la Zona 10 de la Región Pampeana Norte siguen encabezadas por La Catedral de Hurlingham con 6 puntos, mientras que segundo quedó La Josefa con 4 y tercero, San Felipe con 1. En la próxima fecha, el Aurinegro recibirá la visita de La Catedral en un juego que puede definir todo o ponerle suspenso a las posiciones finales hasta la última jornada. EL PARTIDO El domingo en Puerto Nuevo, las cosas no empezaron bien para La Josefa. Es que a los 7 minutos de juego, el árbitro Federico Deluca marcó el punto de penal luego de una falta de Migueles sobre Pérez. De esta manera, el equipo de Arriola y Berón se encontró con la chance de golpear primero, pero Cristian López elevó su ejecución y el balón se fue por encima del travesaño. Así, la primera emoción llegó a los 10 minutos, cuando Marcelo González, con una gran ejecución, marcó de tiro libre para poner en ventaja a La Josefa. Y cinco minutos antes que finalice la primera parte, Pablo Tornatori recibió el balón sobre la derecha y, desde allí, buscó con zurda el ángulo derecho del arquero Walter Cruz, quien no tuvo nada que hacer. Con el 2-0 a su favor, La Josefa manejó el trámite del encuentro. Todavía más cuando quedó con un hombre más por la expulsión del ingresado Matías Vallejos a los 20 del ST. Así logró ampliar diferencias a los 28 minutos de la segunda parte por intermedio de Fernando Criado, quien llegó en velocidad para empujar al fondo de la red un pase a rastrón de Leonardo González y marcar el 3-0 que terminaría siendo el final de este duelo campanense. SÍNTESIS DEL PARTIDO C.A. LA JOSEFA (3): Walter Cruz; Leandro Gómez, Neri Avalos, Gonzalo Maidana, Nestor Migueles; Fernando Criado, Mauro Soler, Marcelo González, Pablo Tornatori; Leonardo González e Iván García. SUPLENTES: Francisco Rapuzzi, Jonás Romero, Wenceslao Morel, Leandro Carrera y Martín Zamora. DT: José Rapuzzi. DEP. SAN FELIPE (0): Rodrigo Bardaracco; Walter Vallejos, Juan Ramón Morales, Walter Verón, Walter Silva; Nicolás Orona, Lucas Avalos, Cristian López, Gustavo Rivero; Ricardo Pérez y Brian Pérez. SUPLENTES: Kevin Silva, Matías Vallejos y Cristian Vallejos. DT: Ángel Arriola y Casimiro Berón. GOLES: PT 10m Marcelo González (LJ) y 40m Pablo Tornatori (LJ). ST 29m Fernando Criado (LJ). CAMBIOS: ST 7m K. Silva x Oroná (SF); 14m Zamora x J. González (LJ); 15m M. Vallejos x C. López (SF); 31m L. Cabrera x Criado (LJ); 37m C. Vallejos x K. Silva (SF) y Morel x Migueles (LJ). AMONESTADOS: Migueles y Tornatori (LJ); Avalos, Bardaracco y Verón (SF). EXPULSADOS: ST 20m Matías Vallejos (SF). CANCHA: Puerto Nuevo. ÁRBITRO: Federico Deluca.

El partido se disputó el domingo en Puerto Nuevo.



FORMACIÓN GANADORA. LOS 11 DEL C.A. LA JOSEFA QUE JUGARON ANTE SAN FELIPE.





LUCHADO. EL PARTIDO SE DISPUTÓ EL DOMINGO EN CANCHA DE PUERTO NUEVO.





DISPUTA AÉREA. UNA ACCÍÓN DEL SEGUNDO TIEMPO, CUANDO LA JOSEFA YA SE ENCAMINABA A LA VICTORIA.



Federal C:

La Josefa le ganó a San Felipe y dio un gran paso para quedarse con el segundo puesto

