Un auto utilizado en un robo apareció incendiado en el barrio El Destino

Un delincuente descendió de un Ford Ka y asaltó a una pareja en la calle 25 de Mayo. Poco después, ese vehículo fue prendido fuego en Burgos y Las Heras. El incendio de un automóvil en el barrio El Destino en horas de la madrugada del domingo cerró el círculo que se había iniciado minutos antes con un robo en la calle 25 de Mayo, en el centro de la ciudad. Según trascendió, en el descampado ubicado en la calle Burgos y Las Heras fue hallado en llamas un Ford Ka que instantes antes había sido denunciado por una pareja que fue víctima de delincuentes cuando caminaba por la calle 25 de mayo, entre Beruti y French. Allí, del Ford Ka descendió quien viajaba como acompañante y, simulando tener un arma de fuego, intimidó a la pareja al grito de "Denme todo". Ante la amenaza, la mujer entregó su teléfono celular, mientras el hombre cedió su billetera. El auto se dio a la fuga por 25 de mayo y luego dobló el Pueyrredón camino a la Ruta 6. Denunciado el robo, móviles policiales intentaron dar con el Ford Ka, pero sin éxito hasta que se conoció el alerta por el incendio de un vehículo en el barrio El Destino, en las inmediaciones de la Autovía.. Allí, en ese descampado donde ya había otros dos autos quemados, se halló al Ford Ka color champagne sin las ruedas, algo que ya había sido visto anteriormente en otros incendios de autos. Al elevar los datos del vehículo, la Policía no obtuvo respuestas positivas sobre si poseía pedido de secuestro por robo. Aunque, claro está, todo indica que habría sido robado anteriormente. En tanto, por el robo a la pareja se inició una causa por "Robo simple" que es seguida por la UFI 2 de la Departamental Zárate-Campana.

EN EL DESCAMPADO YA HABÍA TAMBIÉN OTROS AUTOS QUEMADOS CON ANTERIORIDAD.





AL FORD KA LE QUITARON LAS RUEDAS ANTES DE PRENDERLO FUEGO. TODAVÍA NO FUE RECLAMADO.

#Dato VIDEO incendio de vehículo, Ford Ka que fue utilizado para cometer ilícitos, le sacaron las ruedas y lo incendiaron en un baldío de Burgos y Las Heras donde ya habían quemado otros vehículos, hasta las 6,30 hs no tenía denuncia de haber sido robado pic.twitter.com/ZHC8jhkP1C — (@dantrila) 18 de febrero de 2018 #Dato incendio de vehículo que fue utilizado para cometer varios robos. Luego de robarle a una pareja en el Campito de Siderca metieron el Ford Ka en Burgos y Las Heras le sacaron las ruedas y lo incendiaron. Bomberos móvil 31, CP zona 7 pic.twitter.com/f93c2rBJsE — (@dantrila) 18 de febrero de 2018

