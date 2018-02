Hoy la nubosidad será variable y el tiempo se presentará inestable, dentro de un ambiente cálido y húmedo. La temperatura podría llegar a los 31º, mientras que la humedad será más alta a la mañana que a la tarde. Soplará una brisa del Sur que por momentos se hará sentir. Respecto a la inestabilidad, el riesgo de lluvias es bajo, pero no habría que descartarlas; podrían aparecer en cualquier momento. La situación meteorológica muestra la llegada de un débil frente frío, que "empujará" al aire tropical hacia el Litoral, permitiendo el ingreso de aire un poco más seco y agradable. El cambio no será rápido sino gradual y por eso los efectos se sentirán más mañana miércoles que hoy. También se experimentará tiempo inestable, con formación de nubes de moderado desarrollo que podrían descargar chaparrones aislados. La probabilidad es más bien baja y por eso el pronóstico sólo hará referencia a tiempo inestable. Mañana miércoles amanecerá con una temperatura confortable: 16 grados es la mínima prevista. Durante el día el termómetro subirá hasta los 28 o 29 grados, es decir que no hará tanto calor. Además, la humedad estará baja y eso ayudará a generar un ambiente confortable. El jueves seguirá el tiempo bueno, con el cielo despejado y dentro de un ambiente agradable. El viernes, hará más calor, con 33º de máxima prevista. El cielo se nublará parcialmente, manteniéndose baja la humedad. Hacia el sábado es posible que se registren precipitaciones. Pronósticos Hoy, martes 20: la nubosidad será variable y el tiempo se presentará inestable. Será un día cálido y húmedo: 20 grados es la mínima prevista y 31º la máxima. El viento soplará moderado del sector Sur. Mañana, miércoles 21: el cielo variará de parcialmente nublado a mayormente despejado. Bajará un poco la temperatura y disminuirá la humedad. La mínima prevista es de 16 grados y la máxima de 28 grados. El viento soplará débil del Sudeste. Jueves 22: estará despejado, con una mañana entre fresca y agradable y una tarde cálida. La temperatura variará entre 15 grados de mínima y 30 grados de máxima. El viento soplará débil del sector Norte.



El Tiempo en Campana:

Cálido e inestable

Por Carlos A. Martínez, meteorólogo

