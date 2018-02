El hombre de dos mundos

P U B L I C



De lunes a viernes, Juan Carlos es técnico en Atucha y los fines de semana, productor isleño. "Poné mi mail, que me escriban, y vemos. Si quieren pasar una tarde diferente, en medio de la naturaleza, les va a encantar", propone. Sin prisa, pero sin pausa. Fue en 2006 que Juan Carlos Zanni (42) que se tiró el lance y compró una quinta de 10 hectáreas sobre el canal Alem y volvió a su primer amor. Ese que se le metió en la sangre de tanto visitar cuando era chico a su tío Osvaldo, un "nacido y criado" de ley. Con el tiempo, Juan Carlos se compró una quinta vecina y otro pedazo al fondo. Hoy maneja 45 hectáreas: 180 metros de costa y 750 de fondo sobre el kilómetro 8,5 del canal. "A mí siempre me interesó la parte productiva. Hay gente que viene a la isla en plan recreativo o a pescar… prácticamente no pesco nunca. A mí me gusta laburarla, ver crecer los árboles, y caminarla. Tengo 4.5 kilómetros de caminos, y los hago en un poco más de 2 horas. Ahí te cruzas con lo que se ocurra: siervos de los pantanos, urones, nutrias, carpinchos…" Vamos recorriendo las fotos. Son de familia, recreativas, simplemente tomando mate al sol. Pero la mayoría son de él laburando: manejando un tractor, soldando la estructura para un galpón, terminando el muelle, pegando azulejos en la casita, reparando algo… alguna con su hijo Julián (19) durante una cosecha. "Lo que tiene los árboles es que los tenés que poder esperar. Son 10 años y vuelven a crecer. Yo hago Sauce y Álamo, puedo esperar porque no vivo de eso", aclara. El primer tractor se lo compró en 2008 y arrancó con la forestación. "Se planta toda genética del INTA. Son especies mejoradas que crecen más rápido, la madera es más densa, no tienen nudos, son resistentes a las plagas… El sauce americano lo usan para fabricar papel, y el álamo cada vez se usa más para fabricar muebles. También hay fábricas que usan los chips para hacer madera reconstruida" explica y para cosechar se arregla con la familia Bello. "Se dedican a eso: ellos ponen las herramientas y el laburo. De lo que se saque, mitad para cada uno", dice con una sonrisa y me muestra su nuevo proyecto: a un costado del patio tiene una docena de plantines de "Kiri". "Dicen que es el árbol del futuro. Los hice de semilla. Me costó hacerlos venir, quiero ver si prenden en la isla". PRESENTE Y FUTURO Juan Carlos participa en la ONG "Isleños Unidos". Además de gestionar y ser el enlace con la Municipalidad de Campana, piensan en algunos proyectos: "Estamos viendo de hacer nuestra propia sede en Carabelas y Alem. Queremos dar clases de natación para los chicos, una señora quiere dar catesismo y también armar un convenio con la Prefectura para dar el curso de Conductor Náutico. Este fin de semana nos reunimos con la Cooperativa de Zárate, porque ellos se van a hacer cargo del tendido eléctrico. Van a hacer un censo, ver las necesidades e incluso ya nos adelantaron que están abiertos a brindar una tarifa social a los más necesitados". En la isla, su vecino más cercano está a 2000 metros. Pero eso no lo amilana para nada. "Son otros tiempos. Imagináte que cuando yo visitaba a mi tío, a la noche nos quedábamos viendo una película hasta que se agotaba la batería del tractor, en una tele blanco y negro a 12 volts. Ahora tenés señal de celular, y la electricidad llega a cada vez más familias. No es barato bajar la línea, pero la posibilidad está. Antes ni soñarlo. Pero falta. Para cruzar, dependés de la balsa de Otamendi. Pero para mí el futuro está en terminar el camino que tomás al cruzar el puente, a la altura del camping Las Tejas. Hicieron unos 8 kilómetros, siguiendo la picada del tendido eléctrico, hasta el arroyo Negro. Esa es la entrada del futuro del Delta", dice y se le ilumina la cara: "Los caminos no sólo son acceso, también funcionan como diques de contención y podes manejar el agua, aprovechando toda la superficie disponible de tu propiedad". Un futuro que parece siempre demorado, que nunca llega, y que más que retener, expulsa. La falta de caminos, y de transporte es otro tema sin resolver. Las lanchas de pasajeros sólo funcionan los fines de semana, y las escolares ya no permiten ser abordadas por pobladores en tránsito. "Gente de la isla queda poca, y la poca que queda trabaja para un patrón. El colono que trabaja su tierra ya no existe", dice, aunque su ilusión pasa por quedarse. "Si me preguntás, yo haría al revés: de lunes a viernes viviría en la isla, y los fines de semana vendría a la ciudad", dice y piensa en alternativas para que sus hijos lo sigan: "Me gustaría que alguno de los dos estudie turismo, por ejemplo. Se puede armar algo más allá de un camping. Un campo de Paintball, por ejemplo. Turismo de aventura, gente que venga a andar en bicicleta…" Por lo pronto, Juan Carlos no se niega a recibir visitas, más bien todo lo contrario y él mismo propone: "Poné mi mail, que me escriban, y vemos. Si quieren pasar una tarde diferente, en medio de la naturaleza, les va a encantar". Ahí vamos: juanzanni@yahoo.com.ar



EL ÁRBOL DEL FUTURO Conocido como árbol emperatriz o Paulownia tomentosa, el Kiri es originario de China. Puede llegar hasta los 27 m de altura y un tronco entre 7 y 20 m de diámetro. Entre las características especiales que hacen del Kiri un gran candidato para luchar contra el cambio climático, la contaminación y la deforestación está su capacidad de purificar el suelo poco fértil y su absorción de CO2 es 10 veces mayor que cualquier otra especie. Sus características fisiológicas son especiales, pero la más significativa es su eficiencia al realizar la fotosíntesis. Uno de los ejemplares adultos de este árbol puede llegar a capturar 21,7 kg de CO2 cada día, convirtiéndolos en 6 kg de oxígeno. Emite grandes cantidades de oxígeno y es el árbol que más rápido crece del planeta: en solo ocho años puede llegar a medir lo mismo que un roble de 40 años. O lo que es lo mismo, puede llegar a crecer, en suelos específicos, 2 centímetros diarios. Al regenerar sus raíces y sus vasos de crecimiento, además, resiste mejor que otras especies a los incendios y es capaz de rebrotar hasta siete veces después de ser cortado.

