"Verano Rock Festival" regresa este sábado a la plaza Eduardo Costa

Con la organización de Campana Joven, desde las 18.30, Los Cayos, Lash Out y Lily Diablo se presentarán en vivo. La propuesta incluye también la participación de artesanos, expositores y patio de comidas. Se viene otra edición de "Verano Rock Festival", este sábado desde las 18.30, en la plaza Eduardo Costa. Organizada por Campana Joven –dependiente de la Jefatura de Gabinete-, la propuesta tendrá una variedad de atractivos con bandas en vivo, artesanos, patio de comidas y expositores. En esta edición 2018, Los Cayos -Rubén Álvarez (guitarra y voz), José Álvarez (bajo y coros) y Leg (batería y voz)- presentarán al público campanense las canciones más populares de sus más de dos décadas de existencia y adelantará algo de su último trabajo. También Lash Out -con Bernabe Cantlon (guitarra y voces), Julio Golfo (guitarras), Esteban Longobardi (baterías) y Daniel Bela (bajo)- se suma a esta primera fecha del ciclo con su espíritu rebelde, rockero y romántico. Finalmente, Lily Diablo aportará "power" con su estilo hard rock a cargo de Fabricio Calvo (guitarra y voz), Gastón Battipiedi (bajo y voces) y Diego Pomeranz (batería). Será una nueva actividad de entrada libre y gratuita que Campana Joven impulsa no solo para ofrecer una diversidad de actividades culturales y recreativas sino también para que los artistas locales dispongan de un lugar para compartir lo que hacen.

