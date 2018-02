El equipo del barrio Villanueva sorprendió a Maipú en Zárate y se mantiene con vida. Mientras que los dirigidos por Cejas-Navazzotti sostuvieron su invicto, aunque no pudieron asegurar el primer puesto. Todo sigue abierto en la Zona D. Los resultados que arrojó la quinta fecha de la Zona D de la Copa Federación Norte 2018 dejó el panorama todavía abierto para todos los equipos que integran este grupo. Es que Mega Jrs consiguió su primera victoria del torneo frente a Maipú en Zárate y se mantiene con chances de clasificar, mientras que Atlético Las Campanas igualó como visitante ante Lima FBC y mantuvo su invicto, aunque todavía no pudo asegurar su lugar entre los dos mejores. Es que las posiciones de la Zona D quedaron de la siguiente manera: 1) Atl. Las Campanas, 9 puntos; 2) Maipú, 7 puntos; 3) Lima FBC, 6 puntos; 4) Mega Jrs, 4 puntos. Y en la última fecha se enfrentarán Atlético Las Campanas vs Maipú y Lima FBC vs Mega Jrs. Así, al equipo de Cejas-Navazzotti le alcanzará con un empate para asegurarse la primera posición. Claro que si pierde, también podría sucederle de quedar tercero, pero en ese caso igualmente clasificaría como uno de los mejores terceros. En tanto, el elenco del barrio Villanueva está obligado a vencer a Lima como visitante para luego esperar por una victoria de Las Campanas y el desempate por diferencia de gol. Su segunda chance sería pelear con los otros terceros, aunque con 7 unidades difícilmente le alcance para ser uno de los dos mejores. MEGA EN ZÁRATE. Con goles de Facundo Atencio y Marcelo Castillo, Mega Jrs derrotó 2-0 a Maipú en Zárate a pesar de terminar con nueve hombres en cancha por las expulsiones de Chávez y Agüero. En este encuentro, el equipo de Sergio Ferreyra formó de la siguiente manera: David Alcaraz; Daniel Lavallena, Sergio Zapata, Fabio Villegas; Gustavo Ferreyra, Adrián Samaniego, Gonzalo Agüero, Ignacio Chávez; Marcelo Castillo, Facundo Atencio y Gabriel Vasallo. LÍDER E INVICTO. Por su parte, Atlético Las Campanas visitó el domingo a Lima FBC en busca de una victoria que le asegure la primera posición de la Zona D dado el triunfo de Mega Jrs del sábado. Sin embargo, el equipo que dirigen Cejas-Navazzotti no pudo pasar del cero (le anularon un gol a Nicolás González en el final del segundo tiempo) e igualó 0-0 en Lima. De esta manera, sumó su tercer empate del torneo y llegó a los 9 puntos. En esta ocasión, el once inicial de Las Campanas fue el siguiente: Emmanuel Coesta; Tulio Barrios, Roberto Sosa, Agustín Godoy, Rodrigo Barrios; Enzo Ramallo, Daniel Miño, Michel Bustamante, Iván Odiard; Nicolás Giménez y Nicolás González.

DESAHOGO. MEGA LOGRÓ SU PRIMERA VICTORIA EN LA COPA FEDERACIÓN NORTE 2018.



Copa Federación:

Triunfo de Mega Juniors y empate de Las Campanas

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: