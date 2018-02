Las enfermedades inflamatorias del estómago

La gastritis y las úlceras de estómago son consulta frecuente con los especialistas. En la actualidad se curan con tratamiento y solo se operan el 5% de los casos de úlceras. La gastritis y las úlceras de estómago son consulta frecuente con los especialistas. En la actualidad se curan con tratamiento y solo se operan el 5% de los casos de úlceras. ¿Por qué se producen? Al igual que la piel o el aparato respiratorio, el aparato digestivo se vuelve foco de posibles enfermedades cuando aparecen algunos trastornos en los mecanismos de defensa del estómago. La evolución de las sociedades, el aumento de las problemáticas del hombre actual, la globalización, los conflictos de todo tipo a los que hemos estado sometidos, han hecho que estas enfermedades sean extremadamente frecuentes y consulta diaria a los especialistas. Otros de los mecanismos que actúan para la formación de situaciones inflamatorias de la mucosa del estómago son: la ingesta de algunos medicamentos (antiinflamatorios), ingesta de alcohol y cigarrillos o la infección por una bacteria llamada helicobacterpilory. En el año 1983 WARREN y MARSHALL descubren que existe esta bacteria, como consecuencia obtienen el Premio Nobel de Medicina. Conocida también con el nombre de gastritis, es una de las enfermedades más comunes en estos días. Otra enfermedad que puede aparecer es la úlcera de la mucosa del estómago. ¿Cómo se diagnostican? Los síntomas que frecuentemente se manifiestan son: ardor o dolor en la parte alta del abdomen, acidez (sobre todo nocturna), vómitos con sangre o materia fecal de color negro. Se evidencia que el dolor que producen las úlceras gastroduodenales es diario, horario y periódico. Por lo general aparece por períodos a la misma hora y todos los días. Luego calma hasta que más adelante aparece nuevamente. ¿Cómo es el tratamiento? En primer lugar se deben suspender los elementos irritantes que la han producido (alcohol, tabaco, etc). Utilizando alguno de los medicamentos mencionados anteriormente, el paciente consigue la mejora rápida de los síntomas de la gastritis y luego de un periodo de utilización de los mismos (que va de los dos meses a los cuatro meses) la curación de las gastritis y también de las ulceras pépticas gastroduodenales. Si a estos tratamientos se le agregan antibióticos con la famosa bacteria (H. Pilory), se resuelve prácticamente en forma definitiva el problema. ¿Quiénes deberían operarse? La Asociación Argentina de Cirugía indica que hoy en día, sólo se operan algunos pocos pacientes que han tenido complicaciones con el tratamiento o pacientes que no han realizado el mismo (en general por falta de diagnostico). También aquellos que presentan complicaciones de las ulceras gastroduodenales, como son los cuadros rebeldes al tratamiento médico o los cuadros de ulceras perforadas. Hoy en día se pueden realizar las cirugías convencionales abiertas pero también se resuelven con cirugía mini invasiva laparoscópica y agregando luego un tratamiento con los medicamentos detallados anteriormente. Pero la realidad es que hoy se opera menos del 5 % de las ulceras de estomago que se operaban hace medio siglo, y las gastritis no se opera salvo algún caso muy aislado. (*) Por Francisco Aguilar. Médico Cirujano (MAAC). Miembro de la Asociación Argentina de Cirugía. (MP 1654 F78 L2)

Imagen ilustrativa.



Las enfermedades inflamatorias del estómago

