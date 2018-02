La CGT Regional confirmó que se plegará a la movilización

Solicitada. A través de un comunicado, la CGT Regional Zárate-Campana confirmó que se sumará a la movilización convocada por Hugo Moyano dada "la situación política, económica, social, cultural y de respeto a los derechos humanos que atraviesa nuestra patria". De esta manera, muchas de las conducciones locales de los diferentes gremios que integran la CGT Regional se plegarán a la marcha a diferencia de lo señalado por SUS cúpulas nacionales. De acuerdo al comunicado que se conoció ayer para informar esta decisión, desde la CGT Regional acompañarán la movilización del 21F por los siguientes motivos: "Por los derechos de los trabajadores, los jubilados y los desposeídos; por la defensa del empleo; por paritarias libres; por una justa distribución de la riqueza; para frenar el desmesurado endeudamiento externo; por el Desarrollo de la Industria Nacional, en particular de las PyMES; para decirle no a la apertura indiscriminada de importaciones; para decirle no a la concentración económica, que genera inflación; para decirle sí a la inversión Productiva y no a la "bicicleta financiera"; por la defensa de la Soberanía Nacional y el rechazo a toda forma de penetración colonial; por una real independencia de los tres poderes de gobierno; para que la Justicia mida a todos con la misma vara; para decirle no al "gatillo fácil"; para que se investiguen los fondos argentinos en Paraísos Fiscales; para decirle no a los operativos de prensa de la "Corporación Mediática"; para que no se repita el "fraude electoral", por el respeto que merece nuestro pueblo".

MOYANO ENCABEZA HOY UNA MARCHA CONTRA "LA POLÍTICA DE AJUSTE" Acompañado por algunos gremios, el kirchnerismo, la izquierda y los movimientos sociales, el líder de Camioneros se manifiesta contra las medidas del Gobierno Nacional. El acto principal comenzará a las 15 horas en el centro porteño. En pleno enfrentamiento con el presidente Mauricio Macri, el líder de Camioneros, Hugo Moyano, encabezará hoy una protesta contra el Gobierno Nacional en el centro porteño. Estará acompañado por algunos otros gremios, el kirchnerismo, la izquierda y los movimientos sociales. La protesta perdió fuerza luego de que varios referentes del sindicalismo se bajaran de la marcha porque entendieron que hay motivos personales detrás de la movilización. Sin embargo, el jefe de los Camioneros espera que la convocatoria sea "multitudinaria". Esa decisión de no adherir a la convocatoria de Moyano fue parte de un movimiento que se inició con la decisión de los triunviros de la CGT Carlos Acuña y Héctor Daer de no dar apoyo al Camionero, igual que lo hizo referente de Gastronómicos, Luis Barrionuevo. Tampoco se harán presentes en la marcha de mañana Roberto Fernández (UTA), Armando Cavallieri (Comercio), Gerardo Martínez (UOCRA), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Andrés Rodríguez, (UPCN), Omar Maturano (La Fraternidad), Antonio Caló (UOM), Rodolfo Daer (Alimentación), Héctor Laplace (Mineros) y Noe Ruiz (Modelos). En cambio, sí se sumaron Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento), Pablo Micheli (CTA), Hugo Yasky (CTA), Sergio Palazzo (Bancarios), movimientos sociales como la CCC y referentes de izquierda como Néstor Pitrola. Desde hace días, Moyano viene asegurando que "será la manifestación más grande en toda la historia" de su organización, por lo que la clase dirigente política y sindical estará bien atenta al cumplimiento o no de tal vaticinio. Los dirigentes camioneros enfatizaron desde el primer momento que la protesta se realizará en rechazo a "la política económica de ajuste y el recorte de las jubilaciones" y en defensa de "los salarios, las condiciones laborales y los ítems del convenio colectivo 40/89 de la actividad". Del otro lado, numerosos protagonistas políticos y gremiales denunciaron que sólo encubrirá "motivaciones netamente personales". En las últimas horas, la movilización también sumó el apoyo del PJ bonaerense que encabeza el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, a través de un documento titulado "Un grito de corazón: con los trabajadores, siempre". "La Argentina está mal y los argentinos están sufriendo", advirtió el partido en ese texto. "Cada día el sueldo de los trabajadores alcanza menos porque la inflación no para. El gobierno de Macri pretende que las organizaciones de trabajadores firmen convenios colectivos de trabajo con menos derechos, y paritarias que vayan por debajo del aumento de precios", sostuvo el PJ, al mencionar las razones que impulsaron la decisión final de adhesión a la marcha. El rechazo a la reforma previsional y al proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno son otros dos puntos por los que los peronistas bonaerenses decidieron acompañar la movilización.

La CGT Regional confirmó que se plegará a la movilización

