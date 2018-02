El Municipio sigue trabajando en el predio del ferrocarril

Es con el objetivo de garantizar la seguridad y la higiene del extenso predio cuyo cuidado fue cedido por el Estado nacional. Junto al AABE funcionarios recorrieron las instalaciones y analizaron la situación de los vecinos que usurpan un sector del predio frente a la Costanera. Según trascendió, podrían ser desalojados. Funcionarios de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y del Municipio inspeccionaron el predio de los galpones del ferrocarril, propiedad de la Nación, cuya custodia fue cedida al gobierno de la ciudad. Desde el Municipio se realizó un censo para determinar la situación de las personas que ocupan una parte del predio, y se instrumentaron medidas tendientes a garantizar su condición de salubridad. "Desde el Municipio seguiremos trabajando para garantizar las condiciones de seguridad del predio y también atendiendo a la situación de estas familias", destacaron los funcionarios del Ejecutivo que estuvieron recorriendo el lugar junto a los representantes del Estado nacional. La AABE avanzará con la desocupación del predio y continuará trabajando con el Municipio para evaluar el estado de las distintas construcciones y los posibles peligros que pueden representar. Recordemos que la gestión Abella recibió la custodia del tramo que va desde el paso a nivel de calle Colón hasta el paso a nivel de calle Berutti. GARANTIZAR DERECHOS La semana pasada Silvia Tomatis, abogada de las familias que actualmente viven en los galpones aledaños a la barrera del Boat Club, manifestó que residen "hace más de 20 años" en el lugar y afirmó que se encontraron "intimidados" cuando el Municipio les advirtió su desalojo. "No han logrado tener una respuesta concreta del motivo por el cual deben ser desalojados. Hasta el día de hoy no hay recibido carta documento ni ninguna intimación judicial", afirmó. El jueves pasado, en la previa a la sesión extraordinaria del HCD, Tomatis y algunas de las familias afectadas le entregaron una carta a los diferentes bloques políticas para solicitar un pedido de informe acerca de la situación. "Entiendo que son bienes públicos del Estado, pero eso no significa que no se tengan en cuenta los derechos vulnerados de mis representados", expresó la abogada. "No creo que el señor intendente haya firmado este compromiso de vigilancia y custodia sin tener en cuenta los derechos de un sector, por más pequeño que sea, de ciudadanos de Campana. Quisieramos que de una explicación más concreta al respecto", declaró Tomatis.

El Municipio sigue trabajando en el predio del ferrocarril

