Violento robo en kiosco de 25 de Mayo y Beruti

Dos delincuentes armados amenazaron, maltrataron y golpearon al dueño del comercio, quien vivió "momentos de tensión", durante el hecho. Se llevaron 10 mil pesos, pero exigían más. Podrían ser identificados a través de las cámaras de seguridad. Ayer por la mañana, dos delincuentes armados concretaron un violento robo al kiosco ubicado en 25 de Mayo y Beruti. Allí, tras amenazar, maltratar y golpear al dueño del comercio, lograron hacerse de una importante suma de dinero en efectivo para luego escapar a pie. "Fue la vez que peor la pasé", contó Esteban Bergés, quien estimó que hacía más de dos años que no sufría un hecho delictivo. En este caso, "extrañamente" fue alrededor de las 10 de la mañana, una hora "de mucho tránsito por esta esquina", remarcó. De acuerdo al relato del comerciante, en primera instancia ingresó un individuo simulando querer comprar algo. Luego, por detrás, un segundo sujeto entró y logró meterse por detrás del mostrador. "Sentí el martillazo cuando cargaron el arma, pero afortunadamente nunca me apuntaron", recordó Bergés, quien aseguró que "es una sensación muy fea sentir que martillan el arma para cargarla". Así, los delincuentes le exigieron dinero y lograron hacerse de 10 mil pesos que el comerciante tenía separados para pagarle a un proveedor que estaba por llegar. Sin embargo, eso no los conformó: "Me querían llevar para adentro porque decían que tenía más dinero", contó la víctima de este hecho. En esos momentos, ante su negativa "porque no tenía nada más", fue insultado y recibió un "culatazo" en la parte posterior de su cabeza que le produjo una herida profunda. Encima, después, un cliente advirtió el hecho al querer ingresar al local y cerró la reja que Bergés tiene en la puerta. De esa manera, los dos delincuentes y el comerciante quedaron encerrados: "Fue el momento de mayor tensión, porque encima yo no encontraba la llave para abrir la reja". Finalmente, logró abrirla y los malvivientes ("de 25 años", estimó) escaparon a pie por 25 de Mayo en dirección a Castilla, donde se perdieron de vista. Sin embargo, habrían sido captados por cámaras de seguridad que se encuentran en la zona y ese material ya estaría en manos del fiscal Alejandro Irigoyen, de la UFI Nº 2, quien quedó a cargo de la causa. Tras el robo, la Policía se hizo presente rápidamente en el lugar, de la misma manera que arribó un móvil de Bomberos Voluntarios para asistir a la víctima, quien sangraba por la herida sufrida en la parte posterior de su cabeza. Ya en horas de la tarde, el tradicional kiosco de 25 de Mayo y Beruti retomó su funcionamiento habitual y, entonces, Bergés se encontró con diferentes muestras de cariño y preocupación de parte de amigos, vecinos y clientes, quienes se acercaron hasta el lugar al trascender la noticia por las redes sociales.

Violento robo en kiosco de 25 de Mayo y Beruti

