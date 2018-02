Gremios docentes locales denunciaron un intento por recortar puestos laborales

Lo afirmaron tanto la UDB Campana como UDOCBA. Señalaron que las directivas llegan por Whatsapp a los directores. Los casos se estarían dando en escuelas rurales y de islas. El gobierno provincial convocó para este jueves a una nueva reunión paritaria. Sindicatos docentes locales denunciaron un intento de recorte en los puestos laborales del sistema educativo en forma de una "reorganización" y el "cese" de maestros. "Nos preocupa lo que está pasando en algunas escuelas de nivel rural o de islas a las que le han dado órdenes, entre comillas, para que los directivos reorganicen la planta orgánica institucional y procuren el cese de docentes, dado los cambios que tratan de imponer las autoridades", aseguró Juanita Fornarini, titular de la Unión Docentes Bonaerenses de Campana, entidad adherida a la FEB (Federación de Educadores Bonaerenses). Fornarini añadió que las presuntas directivas fueron "por Whatsapp, nada por escrito", lo que convierte a la situación en totalmente "irregular" y fuera de norma, ya que - señaló - los directores "no tiene la autoridad ni de cesar ni de reorganizar la institución educativa". En paralelo, UDOCBA Campana manifestó en un comunicado su preocupación por las "cesantías a docentes no titulados, cierre de cursos, fusión de sesiones creando pluriaños en escuelas urbanas y rurales, amenaza de reducciones en turnos vespertinos y hasta amenaza de cierre de servicios educativos en islas". Expresaron su "profundo rechazo" a estas iniciativas. PARITARIA Ambos sindicatos docentes también compartieron su visión sobre la paritaria docente y el primer ofrecimiento del gobierno de Vidal, consistente en un 15% de aumento en tres cuotas y un bono por única vez de $4.500 a los docentes que no faltaron durante el 2017. Fornarini fue escéptica respecto a lo que depare la negociación: sostuvo que "hace tiempo que la paritaria no funciona como tal" y criticó la "unilateralidad de la propuesta" y la ausencia de la clausula gatillo. Asimismo, cuestionó que los aumentos en cuotas siempre se apliquen sobre el sueldo del 2017 y no sobre el salario en vigencia. En tanto, Udocba exigió "una oferta salarial acorde a la coyuntura económica actual, con docentes que no estén por debajo de la línea de la pobreza", blaqueo salarial y actualización automática por inflación. Además reclamaron por el "saneamiento de la obra social IOMA, escuelas en condiciones de infraestructura", que "cesen las hostilidades hacia el sector docente y que se ejecute el presupuesto educativo como corresponde, sin desvío de fondos". NUEVA CONVOCATORIA El gobierno de la provincia de Buenos Aires convocó para el jueves a las 17 a la segunda reunión de la paritaria con los docentes. Será una semana después del primer intento de acercamiento, cuando en el debut de la negociación por los salarios de 320 mil maestros y profesores, los gremios rechazaron una oferta.

