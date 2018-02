P U B L I C



El Mago abre las puertas a la visiones más profundas de cada ser. Activa los dones que traemos de nacimiento. Diluye las emociones negativas y el ego. Energía que vive en tiempo presente. Kin Mago 1. Tono 1, hoy comienza la Trecena del Mago, 13 días donde tenemos que aprender a integrar nuestro inconsciente con nuestra parte consciente, nuestros mensajes internos traerlos a la mente. ESCUCHARNOS. En el inconsciente se almacena todas aquellas experiencias vividas por nuestra especie en sus millones de años de existencia. Es también el encargado de hacernos sentir placer y dolor, de alejarnos de los displaceres de la vida. El Mago nos conecta todo el tiempo con él y nos alerta que no nos salgamos del camino que elegimos antes de tiempo por influencias del entorno. Volver a conectar con nuestro interior. Ver más allá. Utilizar la intuición, ser más sutiles, hilar finito, estar susceptibles, atentos, con escucha interna. El Mago nos hace reconocernos, profundizar en nosotros mismos y desde ahí valorarnos. Trabajar sobre nuestra autoestima, no dar ,dar y dar, para que nos quieran ,para que nos valoren, para que nos tengan en cuenta. Valemos en tanto somos, no nos inmolemos en dar. DAR y RECIBIR. Le doy a Juan y recibo de Ana, aprendo a dar y a recibir, también aprendo a pedir. Esa es la rueda que tenemos que generar, la rueda que tenemos que aprender a integrar, doy alimento al que tiene hambre, recibo un abrazo, pido un consejo, doy una caricia. La energía del Mago nos predispone a limar asperezas, y nos enseña a poner límites, no es más malo, ni egoísta, el que sabe decir un no a tiempo, un NO bien dicho y dicho a tiempo habilita un Si para uno mismo. Nos hace respetarnos y tenernos en cuenta. Un límite bien puesto te ayuda a proteger tu integridad. 13 días donde la magia va a estar dando vueltas, donde las verdades van a salir a la luz, donde sostener a otros puede ser moneda corriente, donde tender una mano al prójimo va a generar la diferencia, donde valorarse y valorar a otros tiene que volver a ser importante. Donde recuperemos la calma para retomar nuestro camino y no perderlo de vista. Hay muchos más conejos en la galera, de los que creemos ver, agudicemos nuestra clarividencia y QUE SE HAGA LA MAGIA!!! ¡Buen comienzo de esta trecena mágica, para todos! Resultado de imagen para trecena del mago.

Calendario Maya - Año Semilla 12:

Mago 1 - Energía de Miércoles 21/02/2018 -Trecena del Mago

Por Alejandra Dip

