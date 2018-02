La cuarta y última fecha del Circuito de Buenos Aires de Stand Up Paddle se realizará el 3 de marzo en nuestra ciudad. El Circuito de Buenos Aires de Stand Up Paddle consta de cuatro fechas y ya se han disputado las tres primeras en el Club Gasav (Ensenada), Barrio Puertos (Escobar) y Club El Molino (San Isidro). Y la cuarta y última jornada será el sábado 3 de marzo en el Campana Boat Club. Así, la fecha a realizarse en nuestra ciudad será la definitoria tanto para los corredores como para las diferentes escuelas. "Keep in the Water", organizadores del circuito, han desarrollado esta modalidad en donde no solo se premia a cada competidor, sino también a las escuelas que más puntos han sumado a lo largo del torneo para así fomentar el esfuerzo en equipo. En cada fecha se corren las siguiente categorías: Infantiles, Juniors, Participativa, Prone, All Around y Open Race. Las distancias a recorrer van desde los 800 metros hasta los 6 kilómetros. A todos los que quieran participar, ya se encuentran abiertas las inscripciones en www.facebook.com/copasupba/posts/931442960354216 Y a los que quieran ver y disfrutar del evento, puede acercarse el sábado 3 de marzo a las 10 de la mañana al Campana Boat Club.

LA TERCERA FECHA SE DISPUTÓ EN EL CLUB EL MOLINO DE SAN ISIDRO.







Deportes Acuáticos:

La Copa Sup Buenos Aires se cierra en el Boat Club

