El encuentro se jugará desde las 19 horas en el estadio de Mitre y Puccini. De la Riva podrá volver a contar con Gonzalo Papa. Luego de la derrota sufrida frente a Agropecuario de Carlos Casares el pasado sábado, Villa Dálmine ya conoce fecha y horario de su próximo compromiso por el actual campeonato del Nacional B: será este sábado desde las 19 horas, cuando reciba la visita de Flandria. El encuentro, correspondiente a la 16ª fecha, se disputará en el estadio de Mitre y Puccini y contará con el arbitraje de Bruno Bocca, quien dirigirá al Violeta por cuarta vez en su carrera. Hasta el momento, con este referee, el equipo de nuestra ciudad obtuvo una victoria (2-1 vs Estudiantes de San Luis, el pasado 12 de noviembre) y dos derrotas. En una de estas caídas tuvo una actuación muy cuestionada por la parcialidad Violeta: fue el 7 de julio del año pasado, en la derrota 5-0 como local frente a Central Córdoba de Santiago del Estero. En cuanto al rival, Flandria llegará a Campana con la urgencia de sumar puntos para tratar de escaparle al descenso (está anteúltimo en dicha tabla). En ese sentido, el equipo de Jáuregui sufrió dos duras derrotas jugando como local: perdió 1-0 ante Boca Unidos, otro que está muy comprometido; y el pasado domingo cayó 5-3 ante Sarmiento de Junín en un encuentro que a los 15 minutos del segundo tiempo ganaba 3-1. Pero en su única presentación como visitante de este año consiguió un gran triunfo al vencer 2-0 a Quilmes en el estadio Centenario. Para este compromiso, Felipe De la Riva (quien fue entrenador de Flandria años atrás) podrá volver a contar con su volante central titular, Gonzalo Papa, quien ya cumplió su sanción por haber acumulado cinco tarjetas amarillas (fue reemplazado por Marcos Rivadero en Carlos Casares). Esta 16ª fecha del Nacional B comenzará el viernes en Junín, donde Sarmiento recibirá a Guillermo Brown, pero tendrá su jornada más atractiva el sábado, cuando el líder Atlético Rafaela recibirá a Independiente Rivadavia; cuando el escolta Aldosivi visite a Deportivo Morón; y cuando uno de los terceros, Villa Dálmine, enfrente a Flandria en nuestra ciudad. JUEGA LA RESERVA Esta tarde, por el Torneo de Reserva del Nacional B, Villa Dálmine enfrentará como visitante a Quilmes. El equipo dirigido por Raúl Balmaceda, integrado por jugadores de las divisiones juveniles y reforzado en ocasiones por profesionales sin continuidad en Primera, se presentará desde las 17 horas en el estadio Centenario.

CUARTA VEZ. BOCCA YA DIRIGIÓ TRES VECES AL VIOLETA: UNA VICTORIA Y DOS DERROTAS. NACIONAL B - FECHA 16 VIERNES - 21.00 horas: Sarmiento (J) vs Guillermo Brown (PM) / Nazareno Arasa SÁBADO - 17.00 horas: Estudiantes (SL) vs Almagro / Pedro Argañaraz - 17.00 horas: Los Andes vs Juventud Unida (G) / Diego Ceballos - 17.00 horas: Dep. Morón vs Aldosivi (MdP) / Gastón Suárez - 19.00 horas: Villa Dálmine vs Flandria / Bruno Bocca - 19.05 horas: Atlético Rafaela vs Indep. Rivadavia (M) / Héctor Paletta DOMINGO - 19.00 horas: Boca Unidos vs Ferro Carril Oeste / Maximiliano Ramírez - 19.00 horas: Mitre (SdE) vs All Boys / Julio Barraza LUNES - 17.00 horas: Deportivo Riestra vs Instituto / Pablo Dóvalo - 20.00 horas: Quilmes vs Brown (A) / Sebastián Ranciglio - 20.30 horas: Santamarina vs San Martín (T) / Fabricio Llobet - 21.30 horas: Gimnasia (J) vs Agropecuario / Luis Lobo Medina LIBRE: Nueva Chicago.

Nacional B:

Villa Dálmine recibirá el sábado a Flandria con el arbitraje de Bruno Bocca

