Que el bebé deje de usar pañales es un hito indudable de su crecimiento, pero no siempre es fácil reconocer cuándo es momento de ayudarlo en esta transición. Cuáles son los signos que pueden marcar el inicio del proceso que lleva tiempo y paciencia. ¿Cuáles son los signos que nos permite saber que el bebé está listo para dejar los pañales? Para empezar, el bebé hablará sobre el tema. Ya sea porque avisa cuando él mismo hace o porque lo señala en los demás, es un indicador de que ha tomado conciencia de estos procesos. Además, de distintas maneras, manifestará querer estar limpio: no soportará tener el pañal mojado o sucio, pedirá que se lo cambien y quizás hasta se negará a que le pongan uno nuevo. En plena edad de imitación, probablemente querrá copiar a los más grandes en sus hábitos para ir al baño. Por último, sólo será exitosa esta misión si ya sabe desvestirse solo. Cuando el bebé muestre estos síntomas, el primer paso será traer una pelela a la casa (puede ser una pelela propiamente o un adaptador del inodoro) y sentarlo un par de veces por día. En todo este proceso no debe haber ni presiones ni críticas por parte de los adultos. Una segunda medida es sacarle los pañales algunas horas por día. Buenas maneras de ayudarlo y acompañarlo son: darle una dieta rica en fibras –por ejemplo, una manzana por día–, hacer que beba mucha agua, y vestirlo con ropa fácil de sacar y poner, sin cierres, botones o tiradores. Si todo viene bien, irá alcanzando distintas conquistas y –al cabo de un tiempo que puede variar entre las dos semanas y los seis meses– estará perfectamente preparado para usar el inodoro, tanto en su casa como en otros lugares, de día y de noche. Además de enseñarle a usar la pelela, en este entrenamiento deben incluirse tareas asociadas, como vestirse y desvestirse bien, secarse y –fundamental– lavarse bien las manos cada vez que va a al baño. Si en algún punto el proceso se trunca, no sirve de nada insistir: será cuestión de olvidarse del tema y reflotarlo unos meses más adelante. También puede ocurrir que un chico perfectamente encarrillado en el proceso vuelva a hacerse encima por un cambio en su vida, como una mudanza o el comienzo del jardín. Hasta los cuatro años es común que tenga "accidentes" de manera ocasional. Para tranquilidad de la madre y del bebé, nunca debe acelerarse el tiempo natural de cada uno. En este caso, como en muchos otros, "los de afuera son de palo". Ni los dos años, ni el verano son el momento ideal para hacerlo si el bebé no está preparado. Ya la Naturaleza mostrará sus signos en cada bebé y los papás podrán detectar cómo ayudarla. Nota supervisada por el Equipo Médico de Mamashelp.



Desarrollo del niño:

Bebé de dos años; ¿adiós pañales?

