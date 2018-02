REPENSAR EL CONVENIO QUÍMICO, UNA "BARBARIDAD" Villarreal se expresó en duros términos contras las declaraciones del intendente Abella pidiendo a los trabajadores químicos repensar su convenio de trabajo para que las empresas dejen de cerrar y apuesten a seguir invirtiendo en Campana. "Me parece no solo una gran falta de respeto para el trabajador y su familia, sino una muestra clara de que todos los que son de ese proyecto político nunca nos tuvieron en cuenta. Ellos no solo lo dicen, sino que están convencidos que debe ser así. Nos quieren dejar a los trabajadores humillados, sin derechos. Decir esta barbaridad me asombra", manifestó el líder sindical. "Me parece tan bajo el pensamiento", insistió. Y subrayó que "los trabajadores deben estar preparados porque vinenen por sus derechos y sus conquistas". NOTICIA RELACIONADA: 21F:

Multitudinaria convocatoria en el centro porteño En consonancia con la convocatoria en el centro porteño, fue multitudinaria la columna de los trabajadores de la construcción en nuestra ciudad para reclamar por empleo, los derechos de los jubilados y paritarias libres. Oscar Villarreal, líder de la Seccional Campana, cuestionó al oficialismo local por no acompañar la sanción de la alerta laboral. A contramano de su entidad matriz, que decidió no acompañar la marcha del 21F convocada por el sector de la CGT que encabeza el camionero Hugo Moyano, la UOCRA Seccional Campana desplegó ayer una impresionante movilización por el centro de la ciudad para repudiar las políticas económicas del Gobierno nacional. La marcha, realizada en paralelo a la gran concentración central que por la tarde de este miércoles se llevaba a cabo en Capital Federal, enarboló como consignas principales defender la "dignidad" de las familias trabajadoras y los "derechos y beneficios" de los jubilados. También exigió parar "con el ajuste" y los "tarifazos" y la convocatoria de "paritarias libres". La columna se extendía por varias cuadras y estaba repleta de mamelucos azules pertenecientes a empresas contratistas como Andrade Gutiérrez, Massa y Caputo, actualmente en obra dentro de la refinería Axión energy. Zarpó de la sede de UOCRA Campana ubicada en calle Dellepiane, subió por la Rocca, pasó frente a la Municipalidad y llegó hasta la Plaza Italia, para emprender el regreso hacia el bajo. Días atrás, el titular de la UOCRA nacional, Gerardo Martínez, había manifestado que prefería tender "un puente de diálogo" con el Gobierno antes que una movilización masiva de repudio. "Nosotros apostamos al diálogo del sindicalismo en general", afirmó Martínez. Sin embargo, en Campana los trabajadores de la construcción decidieron en asambleas salir a expresar su enojo con la gestión del presidente Macri. Oscar Villarreal, secretario general de la Seccional Campana, señaló que más allá de que los "medios nacionales" intentaron plantear que "el que marchaba era porque estaba con Moyano y el que no porque estaba con las políticas de este Gobierno", la situación general de los trabajadores y sus familias "es muy mala, y esto es una muestra". En ese sentido, criticó a los espacios políticos que se abstuvieron de votar el alerta laboral sancionado la semana pasada por el Concejo Deliberante de nuestra ciudad. Si bien reconoció que la medida "no soluciona la vida" del desocupado, sostuvo que "hay representantes de la ciudadanía que no tienen noción de que un trabajador y su familia pueden estar pasando un momento difícil, en el que no tienen ni para alimentar, ni para educar ni para solucionar un problema de salud a sus hijos". "Se dan todas juntas: hay desocupación, hay inflación, se perdió el poder adquisitivo, perdemos derechos, hay tarifazos. Hay muchas cosas a la vez que creo que todos deberían haber acompañado (la alerta)", opinó el gremialista. Villarreal aseveró que el sector de la construcción tiene la ventaja de contar con la obra de ampliación de la refinería Axion, que lo ha "protegido" en los últimos tiempos. Pese a ese paraguas, afirmó que "aun los compañeros que están trabajando están mal porque no les alcanza" para llegar a fin de mes. "Estamos pidiendo que paren la mano", expresó Villarreal. De lo contrario, advirtió que las futuras movilizaciones "van a ser más grandes" y se van a dar "mucho más seguido". UOCRA Campana fue el único gremio local de los que apoyaron la movilización del 21F en salir a las calles de la ciudad. La CGT Regional, en un plenario efectuado el día 15, había confirmado su apoyo a la convocatoria de Moyano. Pero ayer varios de sus integrantes prefirieron plegarse a la protesta de la 9 de Julio.

Oscar Villarreal cuestionó al oficialismo local por no acompañar la sanción de la alerta laboral.





La marcha enarboló como consignas principales defender la "dignidad" de las familias trabajadoras y los "derechos y beneficios" de los jubilados. También exigió parar "con el ajuste" y los "tarifazos" y la convocatoria de "paritarias libres".





"Estamos pidiendo que paren la mano", expresó Villarreal. De lo contrario, advirtió que las futuras movilizaciones "van a ser más grandes" y se van a dar "mucho más seguido".

21F:

Masiva marcha de la UOCRA en nuestra ciudad

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: