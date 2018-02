P U B L I C





NOTICIA RELACIONADA: 21F:

Masiva marcha de la UOCRA en nuestra ciudad Participaron cerca de 200 mil personas. Hugo Moyano, principal artífice de la convocatoria, expresó que "los gorilas no pueden estar más" en el gobierno. Representantes de gremios locales asistieron a la movilización en el centro porteño. Casi 200 mil trabajadores colmaron la avenida 9 de Julio para repudiar la dirección económica de Cambiemos. El secretario general de Camioneros, Hugo Moyano, principal llamador de la movilización, subrayó que "los gorilas no pueden estar más" en el gobierno y exhortó a los trabajadores a "prepararse" para cuando sea el momento de volver a votar. El líder sindical le dijo al presidente Mauricio Macri que "toda victoria es relativa y toda derrota es transitoria". "Por eso, preparémonos los trabajadores para cuando sea el momento. Los que se puedan haber equivocado, que reflexionen, los gorilas no pueden estar más", enfatizó Moyano, sobre el final de su discurso, rodeado por referentes de la CTA, gremios y movimientos sociales, además de distintos dirigentes políticos. Por otra parte, sostuvo que no tiene "miedo de ir preso" ni de que lo "maten", porque - según dijo - está "dispuesto a dar la vida por los trabajadores". "No tengo miedo de ir preso, estoy dispuesto a ir preso si la Justicia cree que tengo que ir. No tengo miedo de que me maten, estoy dispuesto a dar la vida por los trabajadores, lo digo de corazón", remarcó el líder gremial. También tomaron la palabra los dirigentes Hugo Yasky, Pablo Micheli y Sergio Palazzo. En tanto, el presidente Macri afirmó este miércoles que el "trabajo" y el "dialogo" son el camino de una Argentina "sin aprietes, extorsiones y sin comportamientos mafiosos". El jefe de Estado se expresó de este modo durante una recorrida que realizó por las obras de ampliación del sistema de provisión de agua potable de Concordia. "El trabajo es la herramienta para fortalecer el país, la clase media, por eso debemos seguir por este camino, donde construyamos soluciones sin aprietes, sin extorsiones, sin comportamientos mafiosos, sin buscar privilegios y todos sentados en una mesa y ver que podemos aportar", afirmó.

La avenida 9 de julio lució colmada desde la Av. Belgrano hacia el obelisco.





Representantes de Suteba campana participaron ayer de la movilización en Capital Federal.





Trabajadores municipales de nuestra ciudad, ayer en el centro porteño.



21F:

Multitudinaria convocatoria en el centro porteño

