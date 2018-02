Son para 238.590 trabajadores, quienes acceden al cobro de las prestaciones por Hijo, Hijo con Discapacidad, Prenatal y Ayuda Escolar Anual Desde la entrada en vigencia del Decreto N° 593/2016 en abril de 2016, 238.590 monotributistas cobraron las Asignaciones Familiares por Hijo, Hijo con Discapacidad, Prenatal y Ayuda Escolar Anual. Se trata de quienes están inscriptos en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes de las categorías que van desde la "A" a la "K", tienen efectivamente realizados sus aportes a la Seguridad Social y no presentan ninguna incompatibilidad. El total de trabajadores percibe las asignaciones por 351.934 menores (348.790 son hijos/hijos con discapacidad y 3144 son prenatales). Las prestaciones fueron liquidadas en diciembre y pagadas este mes. El monto y tipo de asignación a cobrar depende de la categoría a la que cada titular aporta y se puede consultar en el sitio web de la ANSES, www.anses.gob.ar. Aquellos que reúnen las condiciones pero aún no están cobrando deben controlar que sus datos personales y los de su grupo familiar estén acreditados correctamente en www.anses.gob.ar. Si no lo están, tendrán que dirigirse a una oficina de la ANSES, sin turno previo, con la siguiente documentación: - Original y fotocopia de los DNI de ambos padres y los de sus hijos. - Partida de Nacimiento original y fotocopia de los hijos. Primer aumento del año A partir del 1º de marzo, los trabajadores monotributistas obtendrán un incremento del 5,71% en sus haberes, en el marco de Ley de Reforma Previsional, aprobada en diciembre pasado, y que contempla cuatro aumentos anuales. Asimismo, los nuevos montos quedarán conformados de la siguiente manera:







Aumento de la cobertura:

La Anses paga asignaciones familiares a más de 350.000 hijos de monotributistas

