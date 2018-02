El encuentro se jugará desde las 17 horas en Villa Devoto. Por la 19ª fecha del campeonato de la Primera D, Puerto Nuevo visitará este sábado desde las 17 horas a General Lamadrid en el estadio Enrique Sexto de Villa Devoto. La programación de la jornada ya fue confirmada por la Asociación del Fútbol Argentino, al igual que las designaciones de los árbitros: Gonzalo Pereira será el encargado de administrar justicia en el encuentro del Auriazul ante el Carcelero. El equipo dirigido por Hugo Medina llegará a este encuentro en un buen momento luego de las victorias consecutivas sobre Yupanqui y Deportivo Paraguayo. Aunque en esta oportunidad tendrá un rival de peso dentro de la divisional: Lamadrid (33 puntos) se encuentra en la tercera posición, peleando el ascenso directo, a tan solo tres unidades del líder Victoriano Arenas (36). Por su parte, Puerto Nuevo (22) quiere dar batalla por la clasificación al Reducido por el segundo ascenso. Hoy se ubica en la 11ª posición, a dos puntos de distancia del noveno, Atlético Lugano (24). Para visitar al Carcelero, el Auriazul podrá contar nuevamente con Kevin Redondo (purgó su sanción tras haber acumulado cinco tarjetas amarillas), pero no así con Orlando "Pampa" Sosa, expulsado el pasado lunes en el partido frente a Deportivo Paraguayo. Así, no sorprendería que Medina decida directamente el ingreso de Redondo por "Pampa" Sosa y que se Nicolás Rodríguez quien pase a jugar con máxima referencia ofensiva (ante Paraguayo fue volante por izquierda).

CUMPLIÓ. REDONDO PODRÁ VOLVER A LA TITULARIDAD. PRIMERA D - FECHA 19 SÁBADO - 17.00 horas: Gral. Lamadrid vs Puerto Nuevo / Gonzalo Pereira - 17.00 horas: Argentino (M) vs Yupanqui / Santiago Jorge Mitre - 17.00 horas: Juventud Unida vs Atlas / Alejandro Porticella - 17.00 horas: Argentino (R) vs Real Pilar / Ramiro Magallán DOMINGO - 17.00 horas: Liniers vs Centro Español / Ezequiel Yasinski - 17.00 horas: Muñiz vs Dep. Paraguayo / Kevin Alegre MIÉRCOLES - 17.00 horas: Lugano vs Central Ballester / Juan Pablo Loustau - 17.00 horas: Victoriano Arenas vs Claypole / Juan Pablo Battaglia

Primera D:

Puerto Nuevo visita el sábado a Lamadrid

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: