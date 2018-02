P U B L I C



Con los amigos y colaboradores Jorge Robson y Horacio Palacios coordinamos realizar la primer nocturna de esta temporada, para lo cual después de ultimar algunos detalles necesarios para una jornada de pesca de este tipo decidimos realizar la misma en el Paraná Bravo. Así fue que en la tarde del día martes salimos rumbo a la vecina localidad de Zárate donde a metros del puente Zárate Brazo Largo levantamos unas buenas porciones de carnadas incluyendo anguilas y morenas en La Estación del Pescador del amigo Tono Ciliberti. Después de abonar el peaje nuestro viaje hasta la guardería del Camping Recreo Keidel fue muy ameno como siempre colmado de relatos y anécdotas de salidas de pesca y caza realizadas. Una vez en el agua salimos a marcha lenta calentando el motor, finalmente llegando al punto elegido en el Bravo, como de costumbre fondeamos a una profundidad de no más de siete metros. Después de armar nuestros equipos y de realizar encarnes con distintos tipos de ofrecimientos realizamos los primeros intentos, los lances hacia río afuera quedaban en una profundidad de unos 14 a 15 metros ideales para tentar a las bogas, carpas, armados, bagres y lindos pati, en cuanto a los lances realizados hacia la costa o zona de juncales por la noche van tentado a tarariras, dorados y surubí. No habían pasado más que unos minutos desde que había realizado mi primer lance río afuera y una de mis varas encarnadas con maíz fermentado y maza acuso un pique muy firme el cual espere para definitivamente clavar con firmeza, realmente en una pelea muy emocionante sin poder determinar a ciencia cierta que podía venir del otro lado de la línea me encontré con la sorpresa de un doblete de dos potentes y lindos armados. En realidad hay tanta cantidad de armados por el Guazú y el Bravo que no dejan trabajar las carnadas y fue una constante de toda la noche la captura de esta especie, las que se entremezclaron también con capturas de boguitas de entre los 500 gramos y los dos kilos, algunos pati medianos y bagres blancos de hasta el kilo de peso, no teniendo respuesta con respecto a los equipos encarnados con morena y anguilas, en realidad no se sintió un solo salto en la noche de ninguna especie cazadora, ni siquiera ataques de palometas. Como cierre de esta jornada logre una imponente carpa la que una vez a bordo acuso en el boga grip 6,500 kilos de peso. Entérate del más completo informe del pique en nuestro programa radial por FM Simple 97.3 mhz todos los días jueves de 21:00 A 22:00 Hs con la participación especial y comentarios de Horacio Palacios y Jorge Alberto Robson, además de Horacio Pascuariello de Crónica Pesca, Wilmar Merino de Viva la Pesca diario Popular y columnista de revista Weekend, el Profesor Diego Araujo del partido de la costa de Pescando en AM , Jorge Virgilio desde Tandil de Planeta pesca Radio. Daniel Console del Diario Oral del Pescador y Daniel Rodríguez del portal Sentí y columnista de revista Weekend. Siempre con la conducción y dirección general de Luis María Bruno y como ya es costumbre toda la información del pique a través de relevamientos propios y de calificados corresponsales y especialistas, comunícate con nosotros a través del 03489-15-662887 también encontrarnos por www.semanariopescador.com.ar las 24 Hs. SEMANARIO DEL PESCADOR PARA UN FIN DE SEMANA DISTINTO

HERMOSOS EJEMPLARES DE CARPAS COMO ESTE DE 6,500 KGS PUEDEN PESCARSE EN ESTA ÉPOCA EN EL PARANA BRAVO



Semanario del Pescador:

Nocturna por el Paraná Bravo

Por Luis María Bruno

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: