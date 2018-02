Sus Ojos y el Sol

No Pierda de Vista la Seguridad Contra los Rayos Ultravioletas (UV) "La radiación UV, ya sea que provenga de la luz solar natural o de rayos artificiales en espacios cerrados, puede dañar los tejidos de la superficie del ojo, como así también la cornea y el lente", afirmó el Dr. Michael Kutryb, un oftalmólogo de Edgewater, Florida, y corresponsal clínico de la Academia Americana de Oftalmología. "Lamentablemente, muchas personas desconocen los peligros de los efectos de la radiación UV. Al utilizar lentes protectores contra rayos UV, usted podrá disfrutar del verano en forma segura y reducirá el riesgo de tumores, como así también de enfermedades oftalmológicas que podrían implicar la pérdida de la visión". Recuerde estos consejos para proteger sus ojos del sol: - Escoja lentes que bloqueen los rayos UV. No se deje engañar por el color o el precio. - Asegúrese de que sus lentes puedan bloquear el 100% de los rayos UVA y UVB. - Escoja lentes que cubran toda el área de los ojos. - Además de lentes de sol, use un sombrero. - No confíe en los lentes de contacto. Incluso en el caso de que sus lentes de contacto cuenten con protección UV, recuerde que también es necesario utilizar lentes de sol. - No permita que las nubes lo engañen. Los rayos solares pueden atravesar la neblina y las nubes de poco espesor. El daño en los ojos provocado por el sol puede ocurrir en cualquier época del año, no sólo en verano. Por eso, asegúrese de utilizar lentes de sol siempre que se encuentre al aire libre. -Tenga especial cuidado durante las horas pico del sol. Lo mejor es evitar la exposición entre las 10 a.m. y las 2 p.m. — momento en que los rayos solares UV son más fuertes. El Bronceado en Interiores y la Seguridad contra los Rayos UV Los doctores advierten que el bronceado en interiores puede provocar el mismo daño que provocaría el sol en sus ojos. Evite los peligros del bronceado en interiores. Luz UV: Positiva en Dosis Moderadas para un Buen Descanso por las Noches. Mientras dormimos, nuestros ojos disfrutan de una lubricación continua. En esos momentos, los ojos se encargan de deshacerse de los agentes irritantes como el polvo, los alérgenos o el humo que podrían haberse acumulado durante el día. Algunas investigaciones sugieren que las células sensibles a la luz presentes en los ojos son importantes en nuestra capacidad de regular los ciclos de sueño. Esto puede volverse más crítico a medida que envejecemos, cuando una mayor cantidad de personas presentan problemas de insomnio. Si bien resulta importante protegerlos contra la exposición a la luz UV, nuestros ojos también necesitan una exposición mínima a la luz natural todos los días para ayudar a mantener ciclos normales de sueño. --American Academy Ophthalmology.



Sus Ojos y el Sol

