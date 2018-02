El estrés crónico podría influir en la salud cerebral, cardiaca, intestinal y otras Por el Dr. Mercola A menudo, el estrés comienza con una preocupación o miedo, pero esos sentimientos de ansiedad, y tal vez incluso de pánico, producen un mayor impacto. Cuando se siente estresado, su cuerpo aumenta la producción de las hormonas del estrés, el cortisol, adrenalina y norepinefrina. Esto desencadena una respuesta al estrés, y como si fuera una avalancha en una montaña, esto aumenta la intensidad y velocidad hasta que está listo para tener un ataque. Por ejemplo, la adrenalina aumenta su ritmo cardíaco, lo que hace que su corazón lata más rápido, y finalmente, aumenta la presión arterial. El cortisol podría interferir con la función del revestimiento interno de los vasos sanguíneos, lo que desencadena la acumulación de placa arterial y aumenta el riesgo de enfermedades cardíacas y derrames cerebrales. Mientras tanto, su cerebro se comunica con su intestino, al enviar la señal de que se encuentra estresado, y su intestino responde inmediatamente, al alterar la función que normalmente realizaría para que su cuerpo pudiera funcionar colectivamente para combatir este inminente estresor (ya sea que realmente sea o no un inminente factor estresor). Esta respuesta al estrés podría ser muy beneficiosa si necesita huir de un depredador, o incluso quemarse las pestañas para hacer un examen largo. No obstante, las cosas se convierten en un desastre, cuando esta estresado todo o la mayor parte del tiempo. Aunque, es normal e incluso saludable tener una respuesta ocasional al estrés, tener un constante estrés no lo es. Por el contrario, esto es receta para padecer una enfermedad, desde una enfermedad crónica hasta una infección aguda. ¿Qué Ocurre Cuando Está Crónicamente Estresado? Las hormonas del estrés se liberan en exceso y muy frecuentemente. Su respuesta al estrés se desbalancea; y no es interrumpida. Como resultado, su sistema inmunológico sufre, y los cambios epigenéticos ocurren rápidamente. El estrés desencadena una inflamación sistémica de bajo grado, y de repente la presión sanguínea aumenta, el asma se descontrola y continúa padeciendo resfriados. Esa cortada en su pierna no parece sanar, y su piel es un desastre. Tiene problemas para dormir, y a nivel emocional, se siente como si estuviera a punto de llegar a su límite. Eso ocurre cuando nota que ha aumentado un poco de peso, y también, padece problemas digestivos. Incluso, esto le provoca problemas en su vida íntima. Evidentemente, el estrés afecta a todo el cuerpo, pero de acuerdo con el neurobiólogo Robert Sapolsky, en el documental "Stress: Portrait of a Killer", los siguientes son los padecimientos más comunes, causados o empeorados por el estrés: -Enfermedad cardiovascular -Hipertensión -Depresión -Ansiedad -Disfunción sexual -Infertilidad y ciclos irregulares -Resfriados frecuentes -Insomnio y fatiga -Problemas de concentración -Pérdida de memoria -Cambios en el apetito -Problemas digestivos y disbiosis. (continuará).

Imagen ilustrativa.

Parte I:

¿Cómo el Estrés produce enfermedades?

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: