Paritaria: Los docentes rechazaron la nueva propuesta del gobierno de Vidal

Consistió en una mejora del 15% en tres cuotas y un plus por presentismo de 6 mil pesos. Los gremios aseguraron que la provincia puede mejorar la oferta. El Frente Gremial docente rechazó este jueves por unanimidad la oferta salarial del gobierno bonaerense, consistente en una mejora del 15% en tres cuotas, similar a la anterior propuesta, y un plus por presentismo de 6.000 pesos. Al respecto, el secretario general de SUTEBA, Roberto Baradel, aseguró que el Gobierno bonaerense realizó la misma oferta salarial de la semana pasada y afirmó que "la Provincia está en condiciones de hacer una propuesta mejor". "La provincia está en condiciones de hacer una oferta mejor y si no lo hace hay una decisión política de bajar los salarios de los docentes, lo cual no vamos a aceptar", afirmó. Al salir del encuentro, Baradel aseguró: "No hicieron ninguna propuesta, pasamos tres meses, nos convocó en la segunda quincena de febrero, hicieron una propuesta de 15% sin cláusula gatillo y hoy hacen la misma propuesta y le agregan presentismo por 500 pesos por mes, que anualizado llega a 6.000 pesos". Por su parte, Mirta Petrocini, secretaria general de FEB, señaló: "Queremos discutir ausentismo, pero no tenemos elementos. Las versiones oficiales no se condicen con la realidad". Desde UDA, que rompió con el frente gremial que lideran SUTEBA y FEB, anticiparon que presentarán un documento con un pedido formal de "cómo debe encararse la negociación". Este gremio planteó la "recuperación del salario", pero, a diferencia del resto, con la posibilidad de una cláusula de revisión a futuro. Del lado de la gobernación, al frente de las negociaciones está el ministro de Economía, Hernán Lacunza, hombre de confianza de María Eugenia Vidal y encargado de velar por la caja provincial. Al ser su primera paritaria, Gabriel Sánchez Zinny, titular de la cartera de Educación, tiene un rol menos preponderante.

AYER SE CELEBRÓ LA SEGUNDA REUNIÓN PARITARIA ENTRE GREMIOS Y GOBIERNO.



Paritaria: Los docentes rechazaron la nueva propuesta del gobierno de Vidal

