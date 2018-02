P U B L I C



El Guerrero es la iluminación que nos llega. Fuerza espiritual para salir adelante. Nos aporta la inteligencia indicada para sobrellevar momentos difíciles. Kin Guerrero 3 El 3, eléctrico, dinámico, rápido, aprender a darnos permisos sin sentir culpas. A no estar exigidos todo el tiempo. Soltar la sobrecarga de responsabilidades que ni siquiera nos corresponden. Aprender a decir No. Darnos el lugar, Saber ocuparlo. El Guerrero nos aporta la voluntad y el coraje para seguir peleando por lo que nos corresponde. Es energía de cambio y de adaptación rápida a ellos. El Mago nos pide vivir el momento, estar en tiempo presente. Vivimos en tiempos muy veloces, todo cambia permanentemente, hasta tenemos que actualizar los sistemas del celular y las computadoras todo los días para que no queden caducos. Así está la vida en la tierra, eso nos exige el cosmos, adaptación permanente al medio a velocidad luz, y el Guerrero nos viene a proveer de esa energía para que podamos hacerlo y no quedarnos estancados, viviendo entre cartas y hojas amarillas. Recuerdo un tema de Nino Bravo, que dice mis brazos vacíos se cerraban aferrándose a la nada... y eso debemos evitar, no nos aferremos al pasado, intentando retener cosas que ya no están. Esta frecuencia, genera luchas peleas, avances rápidos, estar en eje nos predispondrá que sean luchas por conquistas de cosas merecidas y no riñas de gallos, y peleas de piñas. El Guerrero trata de llevarnos a la autodisciplina, equilibrio justo entre lo positivo y negativo, estaremos balanceando naturalmente las cosas que sucedan mientras estemos armónicos. También nos proveerá para estos 13 días de perseverancia y voluntad aunque si no conseguimos encontrar el centro también estaremos peleadores, discutidores, tercos, caprichosos en alerta de guerra. Mejor es hacer un OMMMMMMMM y recuperar armonía lo antes posible y ser hermosos Guerreros de luz sacando estorbos del camino, dando batalla a cada paso, desde el corazón para salir airosos y victoriosos de cualquier evento poco grato que se nos presente. Excelente día para proyectos, negocios y producción, alta productividad nos da el guerrero hoy. Organizar planificar, ordenar, darle a cada cosa su lugar en nuestra casa, en nuestro corazón en nuestra vida. Pidamos armonía social para poder acompañar los cambios profundos necesarios para que se haga la LUZ, QUE ASÍ SEA!! BUEN VIERNES DINÁMICO PARA TODOS!

Calendario Maya - Año Semilla 12:

Guerrero 3 - Energía del Viernes 23/02/2018 - Trecena del Mago

Por Alejandra Dip

