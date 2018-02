Las tarifas de gas aumentarían entre 47% y 60% desde abril

No son las cifras definitivas, porque todavía falta conocer el tipo de cambio que se aplicará para el valor del producto. Y también la variación del índice de precios mayoristas de febrero. Ayer se ralizó la audiencia pública. Las distribuidoras de gas plantearon ayer en audiencia pública aumentos que van del 47 al 54% para los hogares y del 55 al 60% para comercios e industrias pequeñas y medianas. No son, sin embargo, los números definitivos, porque está estimado el índice de precios mayoristas de febrero que puede terminar siendo mayor, y también está considerado el dólar futuro para el período julio-diciembre que también podría incrementarse. Recién cuando a fines de marzo el ENARGAS publique los cuadros tarifarios, se sabrá cual será el aumento efectivo aunque puede calcularse que rondará un 110% con relación al invierno de 2017 para los residenciales y será cercano al 120% para las pymes. "Desconocemos cuál será el monto que pagarán los usuarios", dijo en la audiencia Mariana Grosso de la Defensoría del Pueblo de la Nación, en relación al futuro del dólar con que se calculó el valor del gas que las distribuidoras compran a las petroleras. En la misma línea, el defensor del pueblos de la ciudad de Buenos Aires, Alejandro Amor, afirmó: "Ese valor de las tarifas tiene absoluta incertidumbre porque no tiene certidumbre en lo que se refiere al valor del btu (unidad de medida del producto)", y añadió que "poner al dólar futuro como referencia es como poner el pronóstico del tiempo". Según Amor," no se respetaron ni se respetan los principios del fallo de la Corte Suprema, en cuando a que los aumentos de tarifas deben tener razonabilidad, progresividad y gradualidad". También se pregunto "si se puede considerar razonable un aumento del 48% semestral (en octubre habrá otra suba) frente a una paritaria anual que tiene que rondar el 15%". Amor también pidió que el ENARGAS verifique las inversiones realizadas antes de autorizar el incremento de abril. Partiendo también de que no se cumple el fallo de la Corte, el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, el único jefe comunal que estuvo en la audiencia, aseguró que hará "todas las actuaciones administrativas y legales en defensa de los legítimos derechos de nuestra comunidad". Gray añadió que "tenemos servicios deficitarios caros, carísimos y los planes de inversión son una falacia". "Pedimos el plan de inversiones en concreto para nuestra comunidad", expresó y también pidió que el ENARGAS y el Estado se hagan cargo de las conexiones de los hogares que no tienen gas por red. Las tarifas de gas suben desde el 1 de abril por los siguientes factores: El valor del gas que desde esta oportunidad no fue fijado por el Ministerio de Energía pero se supone que en promedio se mantiene dentro del cronograma elaborado por esa dependencia para la reducción de subsidios, calculado según el tipo de cambio que se prevé para el semestre julio- diciembre, porque según las distribuidoras, será el momento en que cobren las boletas con los nuevos cuadros tarifarios. El tercer aumento por la recomposición de ingresos de distribuidoras y transportistas que se decidió en diciembre de 2016 para cinco años, y que asegura un margen de ganancia del 12 al 13% y fondos para inversiones. Un ajuste por precios mayoristas del período octubre- febrero que daría casi un 13% si en febrero el IPIM se ubica igual que en enero (4,6%) pero que Metrogas y Gas BAN calculan en un 11,3% porque estiman para febrero el promedio entre diciembre y enero, mientras Litoral todavía en su cálculo considera para enero un 1,64% igual que en diciembre. Una compensación para transportistas y distribuidoras por haber aceptado dividir en tres cuotas semestrales la recomposición pactada con el gobierno para el quinquenio, para lo cual Metrogas calcula una variación del 28%, incluyendo febrero estimado. Según los números presentados por Metrogas, los hogares tendrán un alza considerando impuestos del 38 al 46%, correspondiendo un 38% a los que usan más de 1800 metros cúbicos anuales, y entre 45 y 46% para la mayoría de los usuarios, desde los que tiene gas solo para cocinar hasta los que tienen además agua caliente y dos estufas en inverno. Para los comercios e industrias pequeñas y medianas, las subas oscilarán entre un 55 y un 60%. Gas BAN evitó los porcentajes y aseguró que por un consumo de 300 metros cúbicos anuales (solo cocina) se pagarán $88 más por mes; para los que tienen también agua caliente y dos estufas, la suba sería de $208 mensuales, y para los que más consumen (con caldera) $591. Litoral Gas estimó que para un consumo medio la factura promedio mensual pasará de $471 a $727, con un aumento del 54%, y hay que considerar que esta empresa todavía no recalculó con el IPIM de enero que ya difundió el INDEC.

Las tarifas de gas aumentarían entre 47% y 60% desde abril

