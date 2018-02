Vecinos estuvieron varios días sin agua. Solucionada la pérdida, un gran pozo quedó de remanente, poniendo en riesgo a los vehículos y peatones que circulan por el lugar. Vecinos del barrio Las Campanas estuvieron durante varios días sin agua potable por un rotura de un caño ubicado en las inmediaciones de la esquina de Chapuis y Pardellas. Solucionada la pérdida, el problema radica ahora en el pozo dejado por el escape de agua. Los damnificados tuvieron que pasar muchos jornadas de intenso calor sin tener servicio, para terminar sufriendo por un gran pozo que cada día se vuelve más amplio, poniendo en peligro la seguridad de vehículos y peatones que circulan por allí. Gabriel Panno, presidente de la sociedad de fomento "Barrio Amigos", se acercó se acercó hasta Las Campanas, diálogo con los vecinos y exigió "una rápida solución" por parte de la empresa. "No puede ser que los problemas con ABSA sean siempre los mismos: precios elevados y un servicio que da la espalda a la gente cuando se lo necesita", cuestionó el fomentista. Panno aseguró que la contratista está "no escucha campanenses" y sostuvo que en un tiempos en el que hay "cada vez más obras en los barrios, ABSA atrasa y no está a la altura de las circunstancias".

El problema se registra en las inmediaciones de Chapuis y Pardellas





La rueda del acoplado de un camión de un corralón del barrio, hundida en el pozo que se formó por la pérdida de agua.



Un pérdida de agua dejó un gran pozo en Las Campanas

