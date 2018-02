Este sábado la plaza Eduardo Costa vibrará al ritmo de rock

Con la organización de Campana Joven, desde las 18.30 se presentarán Los Cayos, Lash Out y Lily Diablo. También habrá artesanos, expositores y patio de comidas. El rock local vuelve a pisar fuerte la plaza Eduardo Costa. Este sábado 24, a partir de las 18:30, Campana Joven realizará una nueva edición de "Verano Rock Festival" con la actuación de Los Cayos, Lash Out y Lily Diablo. Habrá además food trucks, artesanos y expositores. "Estamos felices de llevar a cabo la segunda edición de este festival que el año pasado tuvo una muy buena convocatoria de jóvenes y una muy buena repercusión entre los músicos", aseguró el director de Juventud, Iván Gómez, al brindar detalles del evento a los medios de comunicación de la ciudad. "Por ello -continuó- este año nos propusimos redoblar la apuesta con la participación de tres bandas con mucha trayectoria y que pisan muy fuerte en Campana". Gómez además remarcó que este festival forma parte de los lineamientos que impulsa el intendente Sebastián Abella "para apoyar a los músicos locales en la difusión de su material en un contexto totalmente distinto a lo que ocurría otros años donde solo se ponía un escenario". En tal sentido, comentó que "nosotros estamos atentos a cada detalle y sumamos más atractivos para que no solo los seguidores del rock disfruten de la jornada sino también toda la familia". "Campana tiene artistas muy valiosos que se merecen el mejor trato. Queremos que sigan confiando en nosotros", concluyó el director de Juventud. En tanto que Walter Gómez -coordinador del festival e integrante de Campana Joven- hizo hincapié en la trayectoria de las tres bandas que se suman al encuentro, al tiempo que remarcó su carácter familiar. "La música estará acompañada por los food trucks y los artesanos para que no solamente los amantes del rock puedan disfrutar de este evento sino toda la familia campanense, que muchas veces por los horarios que tienen los recitales nocturnos no pueden disfrutar de estas bandas", sostuvo.

Este sábado la plaza Eduardo Costa vibrará al ritmo de rock

