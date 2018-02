Esta noche enfrentará como visitante a Astillero Río Santiago de Ensenada en su último partido del torneo. Por la novena fecha de la segunda fase del Torneo Provincial de Clubes 2017/18, Ciudad de Campana estará enfrentando esta noche como visitante a Astillero Río Santiago de Ensenada. Será la última presentación del Tricolor en este certamen, dado que en la última jornada quedará libre y ya no cuenta con posibilidades de clasificar a los playoffs. En ese sentido, los dirigidos por Sebastián Silva intentarán despedirse con una sonrisa después de haber sumado solo derrotas en lo que va de este 2018 (cayó ante Defensores Unidos de Zárate, Regatas de San Nicolás y Sportivo Pilar) y a pesar de las bajas sufridas en estos dos meses (Damián Iglesias y Mauro Corvalán en enero; Emanuel Sayal y Matías Aranda en febrero). CASI TODO DEFINIDO. Poco y nada queda en juego en esta segunda fase del Torneo Provincial. Es que ya se conocen los cuatro equipos que clasificaron directamente a Cuartos de Final y también están definidos los ocho conjuntos que disputarán el repechaje para tratar de llegar a esa instancia. Así, sólo resta determinar algunos de esos cruces, dependiendo qué equipos finalizan segundos y terceros en las Zonas C y D (en la A y en la B ya está definido eso también). Por la Zona A, a Cuartos de Final clasificó Atenas de La Plata, mientras que los Independiente de Tandil y Zárate quedaron segundo y tercero, respectivamente. Por la Zona B, Gimnasia de Pergamino avanzó directamente a Cuartos de Final, mientras que Los Indios de Junín y Ciudad de Saladillo se metieron en el repechaje. En tanto, en la Zona C, Regatas de San Nicolás se quedó con el primer puesto y el pase a Cuartos de Final, mientras que Sportivo Pilar y Defensores Unidos jugarán hoy el partido que podría definir quién se queda con el segundo puesto y quién con el tercero. Finalmente, en la Zona D, Sarmiento de Coronel Suárez avanzó directamente a Cuartos de Final, mientras que Somisa de San Nicolás y Estrella de Bahía Blanca todavía deben definir el segundo y tercer lugar.









Ciudad de Campana se despide del Provincial

