Así se programó la última fecha de la Zona D. Los de Villanueva están obligados a ganar; a Las Campanas le alcanza el empate para asegurarse el primer lugar. La Copa Federación Norte 2018 "Gerardo Barri" disputará este fin de semana su última fecha de la fase de grupos. Entonces, debería quedar casi todo definido de cara a los Octavos de Final. "Casi" porque hay zonas en las que hay partidos postergados y encuentros suspendidos. En el caso de la Zona D que integran los dos equipos de nuestra ciudad, todo llega en orden y abierto a la última fecha. Es que Atlético Las Campanas, invicto en el certamen, llega como líder con 9 puntos, pero todavía no tiene asegurada al cien por ciento su clasificación. El conjunto dirigido por Cejas-Navazzotti necesita un empate ante Maipú para confirmarse como el mejor del grupo. Ese partido se disputará el lunes desde las 17 horas en cancha de Puerto Nuevo. Antes, el domingo desde las 20 horas, Lima FBC recibirá a Mega Jrs en un juego que podría dejar diferentes escenarios. El conjunto del barrio Villanueva necesita ganar para mantenerse con chances de avanzar a los Octavos de Final, mientras que Lima también debería sumar de a tres si quiere tener mayores posibilidades de seguir en el certamen. Un empate dejaría a Mega eliminado y a Lima, en una situación muy delicada. A Octavos de Final avanzan los dos mejores de cada zona y también los dos mejores terceros de los grupos de cuatro equipos. A partir de allí se jugarán series a partido de ida y vuelta hasta definir a los dos finalistas. RESULTADOS 5ª FECHA ZONA A: 12 de Octubre 4 (SN) - Irineo Portela 1 (B); Sarmiento (Z) 0- Argentino Oeste (SN) 0. ZONA B: San Patricio 2 (SdA) – Defensores Unidos (Z) 1; Central Buenos Aires (Z) 3 - Alsina 1. ZONA C: SAPA (Marcos Paz) 2- Social Obrero 0 (Z). Libre: Flecha Azul (P). ZONA D: Mega Jrs. 2- Maipú 0; Lima FBC 0 – Atlético Las Campanas 0. ZONA E: Vélez Sarsfield (Mer) 2 – Rivadavia (Cha) 0. Libre: AMEFIP-San Martín (Cha). ZONA F: Los Palometas (Mer) 3 - San Lorenzo (Cha) 0; San Martín (Cha) 3 - Defensores Jr (Mer) 2. ZONA G: Villa Italia (Salto) 3 - La Nueva Academia (Cha) 2; River Plate (Cha) vs. O. Sanitarias (Arre). POSICIONES ZONA A: 1) 12 de Octubre (SN), 11 puntos; 2) Argentino Oeste (SN), 9 puntos; 3) Sarmiento (Z), 7 puntos; 4) Irineo Portela, 0 puntos. ZONA B: 1) Defensores Unidos (Z), 10 puntos; 2) San Patricio (SdA), 6 puntos; 3) Deportivo Alsina y Central Bs As, 5 puntos. ZONA C: 1) Flecha Azul (Pilar), 5 puntos; 2) Social Obrero (Z), 4 puntos; 3) S.A.P.A (Marcos Paz), 4 puntos. ZONA D: 1) Atlético Las Campanas, 9 puntos; 2) Maipú (Z), 7 puntos; 3) Lima FBC, 6 puntos; 4) Mega Jrs, 4 puntos. ZONA E: 1) Vélez Sarsfield (Mer), 8 puntos; 2) Rivadavia (Cha) y AMEFIP-San Martín (Mer), 2 puntos. ZONA F: 1) San Martín (Cha), 10 puntos; 2) Los Palometas (Mer), 8 puntos; 3) San Lorenzo (Cha) y Defensores Jr (Mer), 5 puntos. ZONA G: 1) River Plate (Cha), 10 puntos; 2) Villa Italia (Salto), 7 puntos; 3) Obras Sanitarias (Arre), 5 puntos; 4) La Nueva Academia (Cha), 2 puntos. PARTIDOS 6ª FECHA ZONA A: Sarmiento vs.12 de Octubre; Argentino Oeste vs. Irineo Portela. ZONA B: Central Buenos Aires vs. San Patricio; Alsina vs. CADU ZONA C: Social Obrero vs. Flecha Azul; ZONA D: Lima FBC vs. Mega Jrs; Atlético Las Campanas vs. Maipú ZONA E: AMEFIP - S. Martín vs Rivadavia. ZONA F: San Martín vs Los Palometas; Defensores Jr. Vs San Lorenzo. ZONA G: River Plate vs Villa Italia; Obras Sanitarias vs La Nueva Academia.

ESTÁ INVICTO. LAS CAMPANAS SUMA DOS VICTORIAS Y TRES EMPATES EN ESTA COPA FEDERACIÓN NORTE 2018.



Copa Federación:

Mega visita el domingo a Lima, mientras que las Campanas recibe el lunes a Maipú

