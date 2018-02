Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del viernes, 23/feb/2018. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del viernes, 23/feb/2018. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves Deportivas Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

SUPERLIGA: INICIA LA FECHA Con tres partidos, hoy comienza la 17ª fecha de la Superliga Argentina de Fútbol. A partir de las 19 horas jugarán Olimpo (BB) vs Arsenal y Huracán vs Estudiantes (LP). En tanto, desde las 21.15 lo harán Godoy Cruz vs Racing Club. Mañana sábado se enfrentarán: Defensa y Justicia vs Patronato; Lanús vs Rosario Central; Vélez Sarsfield vs River Plate; Atlético Tucumán vs Tigre. Luego, el domingo, jugarán: Chacarita vs Belgrano; Independiente vs Banfield; Unión vs Colón; y Boca Juniors vs San Martín (SJ). Finalmente, la fecha se cerrará el lunes con tres encuentros: Newells vs Temperley; Talleres vs Argentinos; y Gimnasia (LP) vs San Lorenzo.

Superliga. Imagen ilustrativa. BÁSQUET: JUEGA ARGENTINA La Selección Argentina de Básquet inicia esta noche la segunda ventana de las Eliminatorias para el Mundial de China 2019. Desde las 21 horas recibirá a Uruguay en el estadio Parque Guerrero de Olavarría. Hasta el momento, los dirigidos por Sergio Hernández suman dos victorias en dos presentaciones luego de vencer a Paraguay y Panamá en la primera ventana. Después del choque de hoy frente a Uruguay, la Selección Nacional volverá a jugar en Olavarría frente a Paraguay (que resignó su localía) el próximo lunes 26, jornada en la que se retirará la camiseta 13 en homenaje a Andrés "Chapu" Nocioni. Los convocados por la Albiceleste para estos dos juegos son: Nicolás Laprovittola, Franco Balbi, Lucio Redivo, Máximo Fjellerup, Nicolás Brussino, Gabriel Deck, Juan Pablo Vaulet, Leonardo Mainoldi, Luis Scola, Javier Saiz, Marcos Delía y Lautaro Berra. TENIS: PERDIÓ DEL POTRO Por la segunda ronda del ATP 250 de Delray Beach (Estados Unidos), Juan Martín Del Potro fue derrotado anoche por 7-6, 4-6 y 7-5 por el estadounidense Francis Tiafoe, quien se medirá en Cuartos de Final se medirá con el coreano Hyeon Chung. En tanto, el ATP 500 de Río de Janeiro, el argentino Nicolás Kicker no pudo ante el español Fernando Verdasco, quien lo venció 6-7, 6-2 y 6-0. De esta manera, el único argentino que sigue en carrera en Brasil es Diego Schwartzman, quien en Cuartos de Final chocará hoy frente al francés Gael Monfils, quien ayer completó su victoria 6-3 y 7-6 sobre el croata Marin Cilic (Nº 3 del mundo). BOXEO: MAÑANA PELEA REVECO El mendocino Juan Carlos "Cotón" Reveco, de 34 años, enfrentará mañana al filipino Donnie Nietes por el título de la categoría Mosca de la Federación Internacional de Boxeo (FIB). El combate se realizará en el Forum de Inglewood, en Los Ángeles, Estados Unidos, y será televisado por TyC Sports. Reveco posee un record de 39 triunfos (19 KO) y 3 derrotas en 42 presentaciones profesionales a lo largo de su carrera.

