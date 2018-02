FECHA 19 Esta nueva jornada de la Primera D se pondrá en marcha con cuatro partidos, porque además de Lamadrid vs Puerto Nuevo también jugarán: Argentino de Merlo vs Yupanqui; Juventud Unida vs Atlas; y Argentino de Rosario vs Real Pilar. En tanto, la fecha continuará mañana domingo con Muñiz vs Deportivo Paraguayo y Liniers vs Centro Español. Y se cerrará el miércoles con dos encuentros: Lugano vs Central Ballester y Victoriano Arenas vs Claypole. Desde las 17 horas, el Auriazul enfrenta a Lamadrid en Villa Devoto. El DT Hugo Medina realizaría dos cambios: vuelve Kevin Redondo y debutaría Maximiliano Chapuis. El buen momento que atraviesa Puerto Nuevo tendrá hoy un duro examen, cuando el equipo de nuestra ciudad enfrente como visitante a Lamadrid por la 19ª fecha del Torneo de la Primera D. El Auriazul llega a este encuentro con dos victorias consecutivas, luego de superar a Yupanqui como local y a Deportivo Paraguayo como visitante. Pero en este compromiso chocará frente a uno de los protagonistas del campeonato y uno de los grandes candidatos al ascenso: Lamadrid marcha en la tercera ubicación, a solo tres puntos del líder Victoriano Arenas. "Será un lindo partido para tratar de saber dónde estamos parados hoy", estimó el entrenador Hugo Medina en diálogo con La Auténtica Defensa. Una victoria podría poner al elenco que conduce en zona de clasificación al Reducido. Para este encuentro, el DT no podrá contar con Orlando "Pampa" Sosa, quien fue expulsado en la fecha anterior ante Deportivo Paraguayo. En cambio, sí tendrá a disposición a Kevin Redondo, quien cumplió su sanción por acumular cinco amarillas. Con este panorama, Medina realizaría dos modificaciones. En lugar del "Pampa" Sosa debutaría Maximiliano Chapuis, quien se incorporó en enero a Puerto Nuevo desde Atlético Baradero. Mientras que Redondo ingresará en reemplazo de Eliseo Aguirre, por lo que quien se mantiene en la formación titular es Nicolás Rodríguez, quien volverá a jugar como volante ofensivo por el sector izquierdo. De esta manera, el Portuario formará hoy con Rodrigo Ponce De León; Antoni Rodríguez, Raúl Colombo, Paulo Boumerá, Joaquín Montiel, Sergio Robles; Tadeo MacIntyre, Kevin Redondo, Franco Colliard, Nicolás Rodríguez; Pablo Sosa; y Maximiliano Chapuis. Por su parte, Lamadrid llegará a este encuentro con la intención de recuperarse de la derrota sufrida en la fecha pasada como visitante frente a Argentino de Rosario y tratando de repetir su última actuación como local, cuando goleó 4-0 a Deportivo Paraguayo. De hecho, jugando en el estadio Enrique Sexto de Villa Devoto, el Carcelero está desarrollando una sólida campaña: ganó siete de los nueve compromisos disputados como local (los otros dos fueron derrotas). Para este cotejo, el DT Horacio Fabregat repetiría formación y alistaría a Federico Ricciardelli; Iván Regules, Nicolás De Vito, Ezequiel Reyna, Sebas-tián Guerrero; Nicolás Frascone, Jonathan Paoluccio, Ariel Vera, Martín Sarandeses; Facundo Viggiano y Leandro Fleita. El encuentro entre Puerto Nuevo y Lamadrid se jugará desde las 17 horas y tendrá arbitraje de Gonzalo Pereira. EL HISTORIAL Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 23: En 22 partidos, el equipo Auriazul ganó 8 y el Carcelero se impuso en 7 ocasiones. Se registraron 7 igualdades. Puerto Nuevo marcó 29 goles, en tanto que General Lamadrid señaló 31 COMO LOCAL PUERTO NUEVO: jugaron 12 veces. Puerto ganó 4 partidos (16 goles); y Lamadrid se impuso en 4 oportunidades (15 goles). Empataron 4 partidos COMO LOCAL GRAL. LAMADRID: En 10 juegos, Lamadrid ganó 3 (16 goles) y Puerto logró 4 victorias (13 goles). Igualaron 3 veces EL ULTIMO ENCUENTRO VISITANTE: el martes 20 de septiembre de 2016, por la 4ª fecha de la Primera D, igualaron 0-0 con arbitraje de Alejandro Porticella. EL RESULTADO DE LA PRIMERA RUEDA: el sábado 23 de septiembre de 2017, por la 4ª fecha, igualaron 0-0 con arbitraje de Agustín Knoth. APOSTILLAS: Cuatro partidos sin derrotas acumula Puerto Nuevo sobre General Lamadrid con una victoria y 3 empates. La última derrota se remonta al sábado 24 de febrero de 1996, por la 6ª fecha del Clausura 1996 de la Primera C. Fue como local por 2 a 0, goles de País y Calentano. EL PARTIDO EN EL RECUERDO EL TRIUNFO VISITANTE DE 1993: Fue el sábado 7 de agosto, por la 3ª fecha del Torneo Apertura de la Primera D 1993/94: GENERAL LAMADRID 1 - PUERTO NUEVO 2. GRAL. LAMADRID: González Aubert; Gabriel Mena (Flavio Fernández), Rivero, Caldara y Molina; Moraglio, Paladino y Lugren; Amin Eddine, Adrián Sanfilippo y Maciel. DT: Horacio Montemurro. SUPLENTES: Villalba, Jorge Gatti, Giráldez y Camarda. PUERTO NUEVO: Osvaldo Fernández; Emir Michelón, Gustavo Kerke, Pablo Rotundo y Héctor Leyes; Ariel Pereyra (Nolberto Miño), Luis Acosta y Ramón Godoy; Juan Carlos Suárez (Carlos Aguirre), Juan C. Bogao y Omar Díaz. DT: Carlos Alberto Pérez. SUPLENTES: Claudio Barrios, Daniel Suparo y Marcelo Gastañaga. GOLES: ST 9m y 24m Omar Díaz (PN); y 28m Sanfilippo (GL). INCIDENCIAS: PT 11m expulsados Maciel (GL) y Rotundo (PN) por agresión mutua. CANCHA: Lamadrid. ÁRBITRO: Eduardo Papa TERCERA: Lamadrid 2 – Puerto Nuevo 4 (Marcelo Pasquet, Gustavo Pérez, Aranda y Néstor Gómez en contra).

Primera D:

En una complicada visita, Puerto Nuevo intentará seguir por la senda positiva

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: