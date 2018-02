COMENZÓ LA FECHA Anoche, se puso en marcha la 16ª fecha del campeonato con el partido que Sarmiento de Junín le ganó 2-0 como local a Guillermo Brown de Puerto Madryn (próximo rival de Villa Dálmine). De esta manera, el Verde alcanzó momentáneamente la quinta posición con 23 unidades y quedó a cinco del líder Atlético Rafaela (28), que jugará esta tarde, al igual que Aldosivi. Los cinco encuentros que se disputarán hoy son: Los Andes vs Juventud Unida (G); Deportivo Morón vs Aldosivi; Estudiantes (SL) vs Almagro; y Atlético Rafaela vs Independiente Rivadavia. Desde las 19 horas, el Violeta recibe a Flandria en Mitre y Puccini. De la Riva presentará un único cambio: vuelve Papa en reemplazo de Rivadero. Villa Dálmine enfrentará hoy una situación que ya vivió dos veces en la primera parte del campeonato y que afrontará por primera vez en este 2018: tener que recuperarse de una derrota. Tras haber perdido el pasado sábado frente a Agropecuario en Carlos Casares, el Violeta recibirá desde las 19 horas la visita de Flandria en un partido correspondiente a la 16ª del Nacional B. Como aliciente, los dirigidos por Felipe De la Riva tendrán la posibilidad de recuperarse en Campana, donde están atravesando una racha muy positiva que se inició el pasado 28 de julio, en la última fecha de la pasada temporada, justamente frente a Flandria. Desde aquel encuentro, Villa Dálmine ha hilvanado una racha de siete triunfos y un empate jugando en Mitre y Puccini (92% de efectividad). Y buscando estirar y mejorar esa racha, el Violeta saldrá esta tarde a la cancha, con la idea también de no desprenderse del lote de punteros del campeonato, ahora que Atlético Rafaela y Aldosivi amenazan con adueñarse de todo el protagonismo (ambos juegan también hoy). En cuanto a lo táctico, De la Riva realizará un único cambio respecto a la formación que presentó en Carlos Casares: el uruguayo Gonzalo Papa cumplió su sanción y volverá a jugar como volante central en reemplazo de Marcos Rivadero. Entonces, Villa Dálmine formará hoy con Martín Perafán; Franco Flores, Renzo Alfani, Juan Celaya, Leandro Sapetti; Renso Pérez, Gonzalo Papa, Ramiro López; Nicolás Sánchez; Pablo Burzio y Jorge Córdoba. En tanto, en el banco de los suplentes estarán: Sebastián Blázquez, Marcelo Tinari, Horacio Falcón, Marcos Rivadero, Federico Jourdan, Favio Durán y Santiago Giordana. Por su parte, Flandria llegará urgido a Campana por su posición en la tabla de los promedios (está anteúltimo) y, a su vez, golpeado por la derrota sufrida como local frente a Sarmiento por 5 a 3 (los de Junín marcaron cuatro goles en la última media hora). Esto llevó a que la dupla integrada por Sergio Gómez (ex jugador de Villa Dálmine) y Favio Orsi pusiera la renuncia a disposición, aunque finalmente obtuvo el respaldo de la dirigencia Canaria para seguir con el proyecto que encabezan desde la Primera B Metropolitana. La formación que presentaría la dupla esta tarde para enfrentar al Violeta sería: Mauro Ruggiero; Juan Cruz Randazzo, Diego Sosa, Alejandro Cabral, Andrés Camacho; Mariano Puch, Mauro Bellone, Iván Ramírez; Diego Medina, Luciano Pons y Sebastián Matos. El encuentro comenzará a las 19 horas y será arbitrado por Bruno Bocca, quien estará acompañado por los asistentes Mariano Viales y Juan Manuel Vázquez.

REGRESA EL URUGUAYO. GONZALO PAPA VUELVE A LA TITULARIDAD TRAS CUMPLIR SU SANCIÓN POR CINCO AMARILLAS. EL HISTORIAL Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 39: En 38 partidos, Villa Dálmine venció en 17 ocasiones, Flandria logró 12 triunfos y empataron en 9 oportunidades. Villa Dálmine convirtió 45 goles, en tanto que Flandria señaló 34. COMO LOCAL VILLA DALMINE: jugaron 19 veces y Villa Dálmine ganó 10 (26 goles). Flandria obtuvos 2 triunfos (12 goles). Empataron 7 veces. COMO LOCAL FLANDRIA: se enfrentaron 19 veces. Flandria ganó 10 (22 goles), Villa Dálmine ganó 7 (19 goles) y empataron 2 partidos. EL ULTIMO ENCUENTRO LOCAL: El viernes 28 de Julio de 2017, por la 46ª fecha del Nacional B 2016/17, Villa Dálmine se impuso 2-0 con goles de Claudio López y Pablo Burzio. Arbitraje de Darío Sandoval. APOSTILLAS: En condición de local, 12 encuentros sin derrotas lleva el Violeta ante el Canario, con 5 victorias y 7 igualdades. La última derrota en esta condición, fue el sábado 12 de agosto de 1972, por la 23ª fecha de la Primera C. Fue 2 a 0, con goles de Juan Carlos Nocella y Nicolás Scerba. MAXIMOS GOLEADORES DE VILLA DALMINE: Miguel Ernesto Benítez (5), Oscar Facchetti (3), Ramón Felipe Moyano (2), Bernabé Córdoba (2), Jorge Benítez (2), Walter Antonio Moretti (2), Juan Carlos Domínguez (2) y Dante César Repetto (2). MAXIMOS GOLEADORES DE FLANDRIA: Carlos Antón (2), Isidoro Aranda (2), Héctor Martiarena (2), Néstor José Díaz (2), Nicolás Scerba (2), Carlos Dantón Seppaquercia (2) y Luciano Vázquez (2). EL PARTIDO EN EL RECUERDO: LA VICTORIA LOCAL DE 1969. Se produjo el sábado 2 de agosto, por la 15ª fecha del Campeonato de Primera C: VILLA DÁLMINE 2 – FLANDRIA 1 (Dedicado a Sergio Karnincic por colaborar con datos complementarios) VILLA DALMINE: 1) Hugo Mario Cefo; 2) Hugo Mauro, 3) Enrique Ramón Decia (Carlos Alberto Rodríguez), 4) Miguel Ángel Lage, 5) Miguel Matko, 6) Emilio Carini, 7) Walter Antonio Moretti, 8) Juan Carlos Domínguez, 9) Edgardo Raúl Rigoni, 10) Roberto Oreste Guardatti y 11) Miguel Angel Astrada. DT: Domingo Pepe. SUPLENTES: José María Tormo, Alfredo González, Luis María Zanni y José Turella. FLANDRIA: 1) Luis Ángel Arnáiz; 2) Luis Fernando Villeta, 3) Ruiz, 4) David Iñigo, 5) Julio César García, 6) Héctor Scardulla, 7) O. González, 8) Abeledo (Carlos Mancinelli), 9) Rubén Sosa, 10) Héctor Francisco Martiarena y 11) Pedro Enrique Mansilla. DT: Pedro Enrique Mansilla. SUPLENTES: Sebastián Curieses, V. García y Juan Domingo Aranda. GOLES: PT 29m Martiarena (F) y 37m Domínguez (VD). ST 42m Moretti (VD). CANCHA: Villa Dálmine. ARBITRO: Oscar García. RECAUDACION: $ 21.200.- NOTA: jugaron en Villa Dálmine el arquero Arnáiz (1972) y Martiarena (1979), en tanto que Pedro Mansilla fue técnico en 1979 y 1980.

Nacional B:

Villa Dálmine buscará sostener su racha como local y reencontrarse con la victoria

