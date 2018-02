José Abel Perdomo. Foto: Archivo.

Pese a los esfuerzos del gobierno y los adictos medios hegemónicos para deslegitimar a la movilización del miércoles pasado, la concurrencia fue enorme, incluso mayor a la esperada. A la convocatoria de Camioneros se sumaron varios gremios de la CGT, las dos CTA, agrupaciones sociales, el kirchnerismo y partidos de izquierda, entre otros. Todos con la consigna de parar el brutal ajuste que el macrismo está empeñado en profundizar a toda costa y que profundiza la brecha entre los pocos que tienen muchísimo y los más que tienen realmente muy poco. Paradójicamente quién más hizo para que la concurrencia fuera masiva, fue el propio gobierno al tratar de acelerar la baja de los salarios al querer imponer para las paritarias un techo del 15% sin clausula gatillo cuando el pronóstico de la inflación para este año, aún por parte de quienes son afines al gobierno, está por encima del 20%. Se quiso imponer la idea de que la movilización era un gesto desesperado de Moyano para evitar los juicios en su contra, se la llamó la "movilización de Moyano", pero si eso es lo que el líder de los Camioneros buscaba le bastaba con arreglar con el gobierno porque como se sabe a los gremialistas amigos no se los juzga. Por lo contrario los juicios tienen su explicación, independientemente si tienen sustento o no, en la decisión de Moyano de enfrentar al ajuste permanente y por ende al gobierno. Como esta idea no tuvo eco suficiente entre los trabajadores se intentó sembrar miedo con la posibilidad de actos de violencia que finalmente no ocurrieron porque la seguridad estuvo a cargo de los propios trabajadores, sin intervención policial. Presionados por el gobierno, muchos gremios no participaron, temerosos de perder el favor oficial y sin importarles demasiado sus representados, incluso algunos ya cerraron sus paritarias por el 15% y otros están a punto de hacerlo. Pese a ello o quizás por eso mismo se vio en la movilización a muchos trabajadores de algunos de esos gremios, incluso muchos que confesaron estar arrepentidos de haber votado a Cambiemos. Resulta ilustrativo lo sucedido en estos días. Mientras María Eugenia Vidal en la Provincia de Buenos Aires y Horacio Rodriguez Larreta en CABA les niegan a los docentes sueldos decorosos, el ministro de Defensa, Oscar Aguad, apodado "el milico", dijo al poner en funciones al nuevo jefe del Ejército, general de Brigada Claudio Ernesto Pasqualini, "la recomposición en las remuneraciones puesta en marcha por el presidente Macri se mantendrá sin pausa, cumpliendo con el primer tributo que el Estado debe a sus soldados: ayudarlos a cuidar de sus familias". Sin dudas, para el gobierno son mucho más importante las fuerzas armadas que la educación, tal vez porque tienen la idea de utilizarlas para el control social. Queda por verse las consecuencias que tendrá esta unidad en las calles. Lo que está claro es que la unidad de la CGT, una vez más, es sólo un slogan y que cada vez hay más gente dispuesta a no resignarse a la pobreza. Recordemos aquella frase de Perón, "El pueblo marchará con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes."

21F

Por José Abel Perdomo

