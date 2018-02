La Iglesia reiteró su rechazo al aborto pero pidió tener debate "sincero y profundo"

P U B L I C



Los hizo la Conferencia Episcopal Argentina en un comunicado difundido ayer. "La eliminación de la vida humana del que no se puede defender instaura el principio de que los más débiles pueden ser eliminados", afirmó. La Conferencia Episcopal Argentina emitió un comunicado en el que, al tiempo que repitió su postura respecto a la despenalización del aborto, exhortó a tener un diálogo "sincero y profundo" en el Congreso de la Nación. "La vida humana es un don. Esta es una experiencia compartida de muchos hombres y mujeres, sean creyentes o no", comienza explicando el texto. "Pero a veces en la historia de otras personas no es así, no es algo deseado, esperado, decidido, aunque en ocasiones en los meses siguientes se redescubre la belleza de esa vida que viene en camino. Para otros, la concepción de esa vida no fue fruto de un acto de amor, y hasta pudo haber sido consecuencia de una acción de abuso y violencia hacia la mujer", añade. Surge entonces así "la pregunta humana y ética sobre qué hacer" afirma el comunicado, señalando que "en la forma de responder la pregunta se cae muchas veces en plantear un enfrentamiento entre dos personas en situación de vulnerabilidad". "La eliminación de la vida humana del que no se puede defender instaura el principio de que los más débiles pueden ser eliminados; acepta que unos pueden decidir la muerte de otros", sostiene. E insta al Parlamento a continuar con su trayectoria "a favor de la familia y de la vida de los niños y jóvenes más pobres", tal como - recuerda - lo hizo al sancionar la Asignación Universal por Hijo. En ese sentido, propuso un camino donde sea "prioritaria la educación sexual integral de la ciudadanía"; "se reconozcan la dignidad de la vida humana desde el comienzo de su concepción pasando por todas las etapas de su desarrollo"; y en el que se "acompañen, desde lo social, las situaciones de conflicto y atiendan las heridas que quedan por sanar en quienes están atravesando por estas situaciones". La Conferencia Episcopal Argentina pide que el debate debe encontrar a los argentinos "preparados para un diálogo sincero y profundo que pueda responder a este drama, escuchar las distintas voces y las legítimas preocupaciones que atraviesan quienes no saben cómo actuar, sin descalificaciones, violencia o agresión". "Junto con todos los hombres y mujeres que descubren la vida como un don, los cristianos también queremos aportar nuestra voz, no para imponer una concepción religiosa sino a partir de nuestras convicciones razonables y humanas", concluye.

La Iglesia reiteró su rechazo al aborto pero pidió tener debate "sincero y profundo"

