Breves Deportivas

SUPERLIGA: RACING GANÓ EN MENDOZA

Anoche, con tres partidos, comenzó la 17ª fecha de la Superliga Argentina de Fútbol. En primer turno, en duelo de equipos muy complicados con los Promedios, Olimpo superó 2-1 como local al Arsenal que dirige Sergio Rondina.

Luego, en Parque Patricios, Huracán consiguió un importante triunfo 1-0 sobre Estudiantes de La Plata con gol de Ignacio Pussetto. Y, finalmente, Racing Club venció 2-1 en tiempo de descuento a Godoy Cruz con un agónico tanto de Pablo Cuadra (Ricardo Centurión había abierto el marcador y Guillermo Fernández había marcado el transitorio 1-1).

Hoy sábado se enfrentarán: Defensa y Justicia vs Patronato (17.00); Lanús vs Rosario Central (17.00); Vélez Sarsfield vs River Plate (19.15); Atlético Tucumán vs Tigre (21.30).

En tanto, mañana domingo jugarán: Chacarita vs Belgrano; Independiente vs Banfield; Unión vs Colón; y Boca Juniors vs San Martín (SJ).

Finalmente, la fecha se cerrará el lunes con tres encuentros: Newells vs Temperley; Talleres vs Argentinos; y Gimnasia (LP) vs San Lorenzo.

BÁSQUET: PERDIÓ ARGENTINA

En su tercera presentación por las Eliminatorias para el Mundial de China 2019, la Selección Argentina de Básquet perdió 88-83 frente a Uruguay en un partido disputado en el Parque Guerrero de Olavarría.

Luego de un primer cuarto que ganó cómodamente (27-16), el combinado dirigido por Sergio Hernández se fue desinflando, aunque a 4m45s del cierre ganaba 75-70. Sin embargo, en el final, Uruguay mostró mayor serenidad y tuvo grandes aciertos.

En Argentina se destacaron Nicolás Brussino (23 puntos), Luis Scola (23) y Lucio Redivo (18), mientras que en la Celeste brilló Bruno Fitipaldo, goleador del juego con 25 puntos.

El próximo compromiso de la Selección Nacional será este lunes, nuevamente en Olavarría, donde enfrentará a Paraguay (que resignó su localía). En la previa a este encuentro se retirará la camiseta 13 en homenaje a Andrés "Chapu" Nocioni.

TENIS: AVANZA SCHWARTZMAN

Por los Cuartos de Final del ATP 500 de Río de Janeiro, el argentino Diego Schwartzman venció 6-3 y 6-4 al francés Gael Monfils. De esta manera, "el Peque" avanzó a semifinales, instancia en la que se medirá ante el chileno Nicolás Jarry, que ayer derrotó al uruguayo Pablo Cuevas.

La otra semifinal será disputada por el español Fernando Verdasco, quien sorprendió al austríaco Dominic Thiem, reciente ganador del ATP de Buenos Aires; y el ganador del duelo que anoche sostenían el esloveno Aljaz Bedene y el italiano Fabio Fognini.