Daniel Graziani: Un hombre que brilló por sus valores

Daniel Graziani. QEPD.

Posiblemente la comunidad de Campana y otras se vieron impresionadas o por lo menos se preguntaron porqué había tanta desazón por la desaparición física de un bombero voluntario. Porqué tanta movilización de propios, cuarteles vecinos (y no tanto), y familias de nuestra zona. Daniel estuvo en coma varios días, lucho por su vida. No fue como en las películas donde el héroe cae rodeado por el fuego luego de salvar a una criatura. Sin embargo, así, silenciosamente como lo encontró la muerte, así vivía su HUMILDAD Daniel Graziani. Y ese, la humildad, no era solo uno de sus valores, también era transparente, honrado, respetuoso, trabajador, buen esposo, buen hijo, buen padre, buen amigo, BUEN CIUDADANO, uno de los que se destacan por brindar tiempo, esfuerzos, capacitación, conocimientos, desinterés, riesgo y amor por el prójimo, un verdadero bombero voluntario! VALORES, VALORES! estos brillaban en Daniel!! Esos valores que tanto queremos rescatar. Esos valores que son tan sensibles en la sociedad actual, esos valores a los que tenemos la obligación de aferrarnos… o no se escucha demasiadas veces "lo que pasa es que faltan valores…"?. Sinceramente creo que puedo caracterizar a Daniel con un trozo de la Biblia, de la Carta de San Pablo a los Corintios: "Aunque tuviera el don de la profecía y conociera todos los misterios y toda la ciencia, aunque tuviera toda la fe, una fe capaz de trasladar montañas, si no tengo amor, no soy nada. Aunque repartiera todos mis bienes para alimentar a los pobres y entregara mi cuerpo a las llamas, si no tengo amor, no me sirve para nada. El amor es paciente, es servicial; el amor no es envidioso, no hace alarde, no se envanece, no procede con bajeza, no busca su propio interés, no se irrita, no tiene en cuenta el mal recibido, no se alegra de la injusticia, sino que se regocija con la verdad. El amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta" Por esto, por la humildad con que vivió estos valores como persona, es que tan impresionante fue su despedida, por estos valores es que se destacó, así de sencillo, sin hacer alardes. Creo que es un ejemplo y un momento de reflexión para todos los que quedamos,sea cual sea nuestra realidad. Norma A. Panelli / Madrina de la Escuela de Cadetes de Bomberos Voluntarios de Campana

Daniel Graziani: Un hombre que brilló por sus valores

Por Norma A. Panelli

