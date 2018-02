NI RAFAELA NI ALDOSIVI La derrota de Villa Dálmine ante Flandria dolió todavía un poco más porque los líderes del campeonato tampoco lograron sumar de a tres. Atlético Rafaela, único líder, empató 1-1 como local frente a Independiente Rivadavia. Mientras que Aldosivi igualó 3-3 como visitante ante Morón En los otros dos partidos disputados ayer, Los Andes venció 1-0 como local a Juventud Unida (G), mientras que Estudiantes (SL) derrotó 1-0 a Almagro, otro que dejó pasar una chance para acercarse. Esta 16ª fecha del Nacional B había comenzado el viernes con la victoria 2-0 de Sarmiento de Junín sobre Guillermo Brown de Puerto Madryn. Y continuará hoy con dos encuentros: Boca Unidos vs Ferro Carril Oeste y Mitre (SdE) vs All Boys. En tanto, el lunes se cerrará con: Deportivo Riestra vs Instituto; Quilmes vs Brown (A); Santamarina vs San Martín (T); y Gimnasia (J) vs Agropecuario.

Jugó un partido muy flojo y cayó 1-0 frente a Flandria. Así, cortó una racha de ocho juegos sin derrotas en Campana y perdió una gran chance de arrimarse a la cima del campeonato. Su próximo compromiso será el domingo en Puerto Madryn. Nada, no le salió nada ayer a Villa Dálmine. En la misma línea de su última presentación frente a Agropecuario, volvió a dejar una imagen que lo ubica lejos de esas ilusiones de pelear el campeonato hasta la última fecha. Encima, dejó escapar su mayor fortaleza de la temporada: esa impecable racha como local que marcaba seis triunfos en siete juegos. Esta vez, a diferencia de lo sucedido en Carlos Casares, no fue superado por su rival, sino que quedó atrapado en imprecisiones, actuaciones individuales por debajo de la normalidad y variantes que no fueron tales. Por eso, a Flandria le alcanzó ese zapatazo de Luciano Pons al minuto del segundo tiempo para quedarse con un triunfo que le permite renovar sus esperanzas de seguir en la categoría. Golpe grande para el Violeta, que deberá reponerse en lo anímico y, principalmente, en lo futbolístico. Recuperar una idea de juego y la solidez que lo ha caracterizado será fundamental, sobre todo pensando en que su próxima presentación será el domingo en Puerto Madryn y que necesita volver a sumar rápidamente para no perder escalones en ninguna de las dos tablas, ni en la de posiciones ni en la de los Promedios. EL PARTIDO Con el retorno de Gonzalo Papa, Villa Dálmine salió al campo de juego con su formación habitual. Sin embargo, se encontró con partido diferente al esperado, porque Flandria hizo un planteo abierto. Entonces, los avances de uno y otro equipo fueron directos en el arranque, prescindiendo en el caso del Violeta de esa tenencia trabajada para tratar de elaborar su ofensiva. El Canario tenía a los pesados Matos y Pons como referencias ofensivas sobre Alfani y Celaya y presentaba a su vez a dos livianitos por afuera: Puch bien abierto por derecha y Medina por izquierda. Así, sus ataques buscaban ser rápidos, con bochazos directos y con la llegada de muchos hombres, porque Bellone se desprendía del "doble 5" para disputar la segunda pelota en campo rival. Entonces, cuando el equipo de nuestra ciudad lograba hacerse del balón (se sintió mejor con el regreso de Papa), se encontraba con campo abierto para salir rápido. Sin embargo, caía en imprecisiones porque cuando aceleraba no encontraba las mejores conexiones o fallaba al intentar filtras los pases más incisivos. Por eso, en los primeros 35 minutos el trámite del encuentro fue apresurado y en un desorden más propio de la propuesta del visitante que de las intenciones del local. En ese contexto, se presionó más de lo que se jugó (encima, el árbitro Bruno Bocca se mostró muy celoso) y apenas se registró una llegada de peligro: fue a los 2 minutos, luego de un centro de Sapetti que cabeceó Ramiro López a las manos de Griffo. Y no pasó mucho más a excepción de algún desentendido entre Griffo y Sosa que casi le cuesta caro a Flandria y un gran remate de Burzio que salió apenas desviado a los 43 minutos luego que Córdoba le bajara la pelota en la puerta del área. De la Riva tenía mucho para corregir en el vestuario. Su equipo no tenía la paciencia que lo había caracterizado en sus presentaciones como local y debía asumir el control desde la tenencia, porque sus individualidades no lograban desequilibrar por peso propio. Una idea que se le complicó muchísimo en menos de dos minutos, porque luego que Sánchez fallara en un control en campo propio llegó la habilitación profunda para Pons, quien ante Alfani supo hacerse el espacio para sacar un violento remate que se le metió en el ángulo del primer palo a Martín Perafán. Encima, "Cuca" se lesionó a la jugada siguiente y debió ser reemplazado por Durán. Y tres minutos después, De la Riva buscó un golpe de efecto: mandó a la cancha a Jourdan y sacó a Alfani, castigado por haber dejado girar a Pons en el gol. Entonces, su equipo quedó con tres en el fondo, Renso Pérez se cerró con Papa y el ingresado Jourdan se ubicó como volante ofensivo por derecha. Sin embargo, a Villa Dálmine se le hizo muy difícil encontrar variantes para profundizar su ofensiva y fue muy previsible. Encima, Flandria se fue recostando en su campo y, además, enfrió y calentó al mismo tiempo el desarrollo del juego (demoró largos minutos el partido por la lesión de Leonardo Griffo). Y en la suma de nervios, el equipo de nuestra ciudad quedó preso de su impotencia. Y sin ideas, repitió fórmulas que nunca le entregaron soluciones: abusó de la búsqueda de Jourdan (quien casi nunca pudo resolver correctamente en la derecha) e insistió con pelotazos sin destinatarios al no poder lograr conexiones entre las sociedades que conformó (Durán y López tuvieron dificultades para encontrarse). De hecho, las dos chances más claras que tuvo el Violeta para empatarlo fueron acciones aisladas. A los 37, Burzio se escapó solo después que un defensor peinara una pelota. Sin embargo, su definición de cara al arquero fue por sobre el travesaño pisando el área chica. Y a los 45, Renso Pérez impactó de primera uno de los cientos de rechazos de los centrales visitantes y el balón pegó en el travesaño cuando Ruggiero solo miraba. Demasiado poco para un equipo que se ilusiona con pelear arriba hasta el final, pero que en las dos últimas presentaciones ha mostrado un nivel muy bajo respecto a partidos anteriores, evidenciando problemas para defender, inconsistencias para dar batalla en el mediocampo y sin eficacia en el área rival. El próximo domingo en Puerto Madryn tendrá la oportunidad de dar vuelta esta página y reencontrarse con el camino que lo puso en la pelea grande del Nacional B. SÍNTESIS DEL PARTIDO VILLA DÁLMINE (0): Martín Perafán; Franco Flores, Renzo Alfani, Juan Celaya, Leandro Sapetti; Renso Pérez, Gonzalo Papa, Ramiro López; Nicolás Sánchez; Pablo Burzio y Jorge Córdoba. DT: Felipe De la Riva. SUPLENTES: Sebastián Blázquez, Marcelo Tinari, Horacio Falcón, Marcos Rivadero, Federico Jourdan, Favio Durán y Santiago Giordana. FLANDRIA (1): Leonardo Griffo; Juan Cruz Randazzo, Diego Sosa, Alejandro Cabral, Andrés Camacho; Mariano Puch, Mauro Bellone, Iván Ramírez; Diego Medina, Luciano Pons y Sebastián Matos. DT: Favio Orsi y Sergio Gómez. SUPLENTES: Mauro Ruggiero, Cristian Pérez, Alejandro González, Milton Zárate, Claudio Villalba, Sebastián Grazzini y Pablo Bueno. GOLES: ST 1m Luciano Pons (F). CAMBIOS: ST 6m Durán x Sánchez (VD); 9m Jourdan x Alfani (VD); 21m Ruggiero x Griffo (F); 33m Giordana x Córdoba (VD); 37m Bueno x Pons (F); 43m González x Medina (F). AMONESTADOS: Papa y Giordana (VD); Puch y Ruggiero (F). CANCHA: Villa Dálmine. ÁRBITRO: Bruno Bocca.

