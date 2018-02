NO SE ARRIMARON En el arranque de la 19ª fecha de la Primera D, ayer se disputaron cuatro encuentros. Y además de Lamadrid (que igualó 3-3 con Puerto Nuevo), otros dos equipos no pudieron recortar distancias con el líder Victoriano Arenas. Es que Argentino de Merlo perdió 2-1 como local frente a Yupanqui, mientras que Argentino de Rosario también sufrió una sorpresiva derrota como local al perder 1-0 frente a Real Pilar. En tanto, en el otro partido de la tarde, Juventud Unida, que pelea por la clasificación al Reducido, consiguió una importante victoria al superar 1-0 a Atlas, al que alcanzó en la línea de los 26 puntos. Esta 19ª fecha de la Primera D continuará hoy con otros dos encuentros: Muñiz vs Deportivo Paraguayo; y Liniers vs Centro Español. En tanto, el miércoles se cerrará la jornada con la presentación del líder Victoriano Arenas (recibe a Claypole) y de su escolta, Central Ballester (visita a Atlético Lugano). Lo comenzó ganando con un tanto de Colliard, pero a los 10 del ST quedó 3-1 abajo. Sin embargo, en tres minutos llegó a la igualdad con un golazo de Pablo Sosa y una conquista de Joaquín Montiel. En la próxima fecha recibe a Muñiz. Luego de dos victorias consecutivas ante Yupanqui y Deportivo Paraguayo, Puerto Nuevo enfrentó ayer un compromiso de alta complejidad como visitante frente a Lamadrid. Y salió airoso frente a uno de los grandes candidatos de la Primera D: fue empate 3-3, pero más allá de la igualdad, vale rescatar también que el Auriazul tuvo reacción para recuperarse de un 3-1 abajo y rescatar un punto importante para seguir creciendo como equipo. Con este resultado, el Portuario llegó a los 23 puntos y se ubica en la 11ª posición, un punto por debajo de Atlético Lugano (juega el miércoles frente a Central Ballester) y a tres unidades de Juventud Unida (ayer venció 1-0 a Atlas) en la pelea por el 9º puesto, último lugar de clasificación al Reducido por el segundo ascenso. Su próximo rival será Deportivo Muñiz (último en las posiciones) como local, en una muy buena oportunidad para dar otro paso más al frente y prenderse definitivamente en la lucha por ingresar al octogonal. EL PARTIDO Puerto Nuevo y Lamadrid disputaron ayer un encuentro en el que ambos fueron peligrosos y mostraron dificultades en defensa. Y en el que cada uno aprovechó su ráfaga: el Carcelero para ponerse 3-1 y el Portuario para llegar al 3-3. Ayer, el DT Hugo Medina realizó dos cambios: Kevin Redondo jugó en lugar de Eliseo Aguirre, mientras que Maximiliano Chapuis debutó al ingresar por el suspendido Orlando "Pampa" Sosa. Y fue el primero en golpear en la tarde de Villa Devoto. Porque luego de una pelota parada en contra a los 19 minutos, salió rápido de contra y así llegó Franco Colliard a definir mano a mano ante el arquero Ricciardelli para poner el 1-0 en favor del equipo de nuestra ciudad cuando parecía que el local parecía imponer condiciones. La respuesta de Lamadrid se demoró unos pocos minutos: a los 28, un centro de Fabián Billordo encontró un cierre en extremo de Raúl Colombo, quien terminó enviando el balón contra su propia valla cuando Leandro Fleita llegaba para empujarla. La primera parte terminó 1-1, con un Puerto Nuevo que sufría cuando el Carcelero lograba apretarlo contra su área, pero que lastimaba con la dinámica de Colliard y MacIntyre y la habilidad de Pablo Sosa. Pero en el inicio de la segunda parte, Lamadrid fue altamente efectivo y sacó rápidamente dos goles de ventaja. A los 5 minutos, Fleita anotó de cabeza tras una buena jugada de Quinteroes; y a los 9, fue Regules quien ganó en lo alto una pelota parada para establecer el 3-1. Sin embargo, el Auriazul no se quedó en lamentos y reaccionó. Su presencia en los últimos metros había mejorado con el ingreso de Alex Curto, pero necesitó de una gran definición de Pablo Sosa por sobre el arquero para descontar a los 16 minutos. Y al igual que su rival, también tuvo su ráfaga goleadora, porque tres minutos después, Joaquín Montiel encontró una pelota dentro del área tras una serie de rebote y liquidó al arquero Ricciardelli para establecer el 3-3. Con esas dos series de dos goles consecutivas por lado, el partido se fue desarmando tácticamente, se hizo abierto, y tanto el Portuario como el Carcelero tuvieron avances como para volver a desnivelar y quedarse con el triunfo. Pero lo dicho: los dos ya habían tenido sus ráfagas goleadoras y, entonces, el marcador ya no volvió a moverse. A la postre, fue un punto que le sentó mejor al equipo de nuestra ciudad, que obtuvo siete de los últimos nueve puntos que disputó y ayer, ante un candidato de la divisional, ganó confianza para afrontar la lucha por la clasificación al Reducido. SÍNTESÍS DEL PARTIDO LAMADRID (3): Federico Ricciardelli; Iván Regules, Nicolás De Vito, Ezequiel Reyna, Sebastián Guerrero; Fabián Billordo, Nicolás Frascone, Julián Quinteros, Jonathan Paoluccio; Facundo Viggiano y Leandro Fleita. SUPLENTES: Martín García Matías Palacios, Facundo Ledesma, Nicolás Morro, Iván Pereira, Federico De Lorenzo, Diego Caldas. DT: Horacio Fabregat. PUERTO NUEVO (3): Rodrigo Ponce De León; Antoni Rodríguez, Raúl Colombo, Joaquín Montiel, Sergio Robles; Tadeo MacIntyre, Kevin Redondo, Franco Colliard, Nicolás Rodríguez; Pablo Sosa; y Maximiliano Chapuis. SUPLENTES: Esteban Montesano, Paulo Boumerá, Brian Aguirre, Alex Curto, Gustavo Roldán, Tomás Fumeau, Cristian Torres. DT: Hugo Medina. GOLES: PT 19m Franco Colliard (PN); 28m Raúl Colombo -en contra- (L); ST 5m Leandro Fleita (L), 9m Iván Regules (L); 16m Pablo Sosa (PN); 19m Joaquín Montiel (PN). CAMBIOS: ST 4m Curto x Chapuis (PN); 15m Torres x Rodríguez (PN); 29m Caldas x Billordo (L); 45m Boumerá x P. Sosa (PN); y 45m Di Lorenzo x Quinteros (L). AMONESTADOS: Guerrero, Reyna y Viggiano (L); Colliard, Montiel, Curto y Colombo (PN). CANCHA: Lamadrid. ÁRBITRO: Gonzalo Pereira.

